Didier Tholot furieux : «Je vais essayer de peser mes mots...»

Didier Tholot n’a pas caché sa frustration au micro de blue Sport après la défaite (3-1) du FC Sion à St-Gall mardi en Super League. L’entraîneur du club valaisan a estimé que son équipe avait été victime de plusieurs erreurs d’arbitrage, qui «ont énormément influencé le match».

«Je vais essayer de peser mes mots, parce qu’il y a des faits de jeu qui influent énormément le match...». La frustration était grande pour Didier Tholot mardi soir au Kybunpark, où le FC Sion s’est incliné 3-1 face au FC St-Gall. Pour l’entraîneur valaisan, son équipe a été largement lésée par les décisions arbitrales.

À commencer par la séquence de la 34e minute - alors que les Sédunois menaient 1-0 - lorsque Rilind Nivokazi a été retenu par le maillot dans les seize mètres adverses. Appelé par la VAR pour un potentiel penalty, l’arbitre Lukas Fähndrich a toutefois estimé que l’attaquant sédunois était déjà en déséquilibre au moment du tirage de maillot.

Une explication qui peine à convaincre. «Pour moi, il y a penalty à 100% ! On a l’image... Ce n’est même pas le joueur qui est au duel qui lui tire le maillot. Je ne vois pas comment il peut être déjà déséquilibré», a pesté Tholot au micro de blue Sport. Même son de cloche pour notre consultant Claude Gross, présent en plateau : «C’est un penalty indiscutable».

L’égalisation saint-galloise (51e) est également sujet à discussion. Au départ de l’action, Jan Kronig est poussé dans le dos par Alessandro Vogt, ce qui empêche le défenseur valaisan de dégager le ballon correctement. Pour Claude Gross, «il y a faute, très clairement». «Ce premier but nous tue un peu. Mon joueur dit qu’il est poussé», a pour sa part expliqué Tholot.

«Ça fait beaucoup dans un match...»

Le technicien français de 61 ans est allé encore plus loin, estimant que le 2-1 à la 67e minute était aussi entaché d’une erreur d’arbitrage. «Il y a faute sur Ilyas (Chouaref, retenu par le maillot) au départ (de l’action qui amène le corner), mais l’arbitre ne siffle pas. Il n’y a même pas corner, il y a six mètres. Et on prend le but sur celui-ci, ça fait beaucoup dans un match dans lequel on pouvait mener 2-0...»

Sa colère est d’autant plus grande dans la mesure où sa formation a montré un joli visage en terres saint-galloises. «On a fait jeu égal. Je pense que si ce soir on est arbitré de façon correcte, on peut sans doute ramener quelque chose», a estimé Didier Tholot. Avant d’ajouter : «On savait à quoi s’attendre ici. On savait que c’était chaud et qu’ils allaient nous provoquer, mais je pense qu’il n’y a pas eu beaucoup de faits en notre faveur...»

Le FC Sion tentera désormais de rebondir et de conclure son année sur une meilleure note avec la réception de la lanterne rouge, le FC Winterthour, samedi à Tourbillon (dès 18h00 sur blue Sport).