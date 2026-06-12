Le FC Bâle perd l'un de ses joueurs clés en la personne de Dominik Schmid. Les Rhénans ont annoncé vendredi que le latéral de 28 ans rejoignait le RB Salzbourg.
Schmid était un titulaire indiscutable au sein de l'équipe qui a remporté le doublé Coupe-championnat en 2025. Selon les médias, Salzbourg devrait verser environ trois millions de francs pour s'attacher les services du joueur de 28 ans.
Ce dernier disposait encore d'un contrat valable pour la saison prochaine à Bâle. Il s'est engagé pour quatre ans en Autriche. Schmid était revenu sans indemnité de transfert à son club formateur, le FC Bâle, à l’été 2023, après avoir passé trois saisons à Grasshopper.