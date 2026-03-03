  1. Clients Privés
Super League Du changement au sein de la direction du Lausanne-Sport

Nicolas Larchevêque

3.3.2026

Le Lausanne-Sport a annoncé mardi la nomination de Vincent Steinmann au poste de Directeur général (CEO). Le club vaudois a également indiqué un transfert de propriété effectif au 1er mars.

Rédaction blue Sport

03.03.2026, 14:58

Du changement au sommet du FC Lausanne-Sport. Vincent Steinmann a été nommé Directeur général (CEO), a annoncé le club de la capitale vaudoise mardi dans un communiqué. «Cette nomination s’inscrit dans une vision à long terme visant à renforcer la cohérence stratégique du club, tant sur le plan sportif qu’économique, et à accompagner sa croissance», est-il écrit.

Super League. Les galères continuent pour le LS, battu à domicile par le FC Bâle

Super LeagueLes galères continuent pour le LS, battu à domicile par le FC Bâle

Par ailleurs, le LS a indiqué que «la propriété légale du club a été transférée à une société indépendante basée au Royaume-Uni, dans le cadre d’un accord de fiducie sans droit de regard». Ce choix a été fait «afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts avec d’autres clubs de football appartenant à INEOS, notamment dans la perspective des compétitions européennes de l’UEFA à l’issue de la saison en cours.»

Dans ce contexte, Leen Heemskerk a également démissionné de son poste de président «afin d’éviter toute situation de conflit d’intérêts». Vincent Steinmann le remplace de manière ad intérim.

Super League. Le Lausanne-Sport se restructure... pour pouvoir jouer l'Europe !

Super LeagueLe Lausanne-Sport se restructure... pour pouvoir jouer l'Europe !

