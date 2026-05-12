  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Qui restera en Super League ? Duel de tous les dangers entre Grasshopper et Winterthour

ATS

12.5.2026 - 04:00

Grasshopper et Winterthour s'affrontent mardi soir dans un duel décisif contre la relégation (20h30). Les deux cancres ne sont séparés que de 4 points à deux journées de la fin de la Super League.

Winterthour n'a pas dit son dernier mot dans la lutte contre la relégation.
Winterthour n'a pas dit son dernier mot dans la lutte contre la relégation.
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.05.2026, 04:00

12.05.2026, 07:24

Lanterne rouge, «Winti» a maintenu l'espoir de disputer le barrage en battant le Lausanne-Sport samedi (2-1). Dans le même temps, GC a manqué l'occasion de se mettre à l'abri en s'inclinant dans le derby de la Limmat contre le FC Zurich (2-1).

Super League. Winterthour dompte Lausanne et donne des sueurs froides à GC

Super LeagueWinterthour dompte Lausanne et donne des sueurs froides à GC

Les deux derniers du classement se retrouvent donc au Letzigrund pour un «match de la peur». En cas de victoire de Winterthour, tout se jouerait samedi lors de la dernière journée, qui verra Winti accueillir Lucerne et Grasshopper se rendre à Lausanne.

Deux autres matches sans enjeu du Relegation Group se tiendront mardi soir: un derby lémanique entre Servette et le LS à Genève et un duel en Suisse centrale entre Lucerne et Zurich.

Winterthour – Lausanne-Sport 2-1

Winterthour – Lausanne-Sport 2-1

Super League | 36ème journée | Saison 25/26

09.05.2026

Zurich – GC 2-1

Zurich – GC 2-1

Super League | 36ème journée | Saison 25/26

09.05.2026

Les plus lus

Failles de sécurité dans WhatsApp: comment réagir ?
La réaction inattendue et drôle de Michaël Youn après son home-jacking
Face à l'Iran, «Trump n'a pas les cartes en main», contrairement à ce qu'il dit
Pourquoi certains humains sont-ils des «aimants à moustiques» ?
«Violences sexuelles systématiques»: la tactique glaçante du Hamas