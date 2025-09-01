En baskets Dior, Christian Constantin se déchire les ischios des deux jambes !

Le retour dans les cages de Christian Constantin a tourné court dimanche à Fully, où le club local fêtait ses 90 ans. L'emblématique président du FC Sion a terminé la journée… «tape» sur les jambes et béquilles en main.

Dimanche noir pour Christian Constantin. KEYSTONE

Rédaction blue Sport - CF Clara Francey

Sale week-end pour Christian Constantin. Comme le révèlent nos confrères du «Blick», le président du FC Sion s'est, au lendemain de la défaite de son équipe contre le FC Bâle (1-0), blessé lors d'un match de gala organisé dans le cadre des 90 ans du FC Fully, club avec lequel celui qui était alors gardien de but avait obtenu la promotion en 1re Ligue en 1988.

«J'ai glissé, ça m'a déchiré l'ischio de la jambe droite, j'ai voulu compenser sur la jambe gauche, et je me suis déchiré l'ischio gauche !», explique CC ce lundi dans les colonnes du «Matin». Et de poursuivre : «Je peux marcher avec des béquilles, mais le problème, c'est que j'ai les ischios des deux jambes qui sont déchirés. Les deux-trois premiers jours seront très compliqués, c'est sûr. Après, il faut compter deux ou trois semaines en tout cas.»

Mais comment le Martignerain de 68 ans a-t-il bien pu se faire une telle blessure ? «Crétin que je suis, j'ai joué avec des baskets Dior. Le pire, c'est que ma fille m'avait apporté des godasses de foot ! Mais j'ai voulu n'en faire qu'à ma tête. C'est bien fait pour ma poire. J'engueule mes joueurs quand ils oublient leurs crampons, et moi je fais pire qu'eux», se désole Christian Constantin.

Le Valaisan de 68 ans n'a désormais plus qu'à prendre son mal en patience et laisser le temps faire son œuvre.