  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League En feu, Nivokazi fait rugir Tourbillon et propulse Sion vers la victoire

Gregoire Galley

28.10.2025

Il n’y a plus de malédiction pour le FC Sion à Tourbillon. Après quatre matches sans victoire et sans le moindre but devant leur public, les Sédunois ont su relever la tête.

Sion – St-Gall 3-2

Sion – St-Gall 3-2

Super League | 11ème journée | Saison 25/26

28.10.2025

Keystone-ATS

28.10.2025, 22:24

28.10.2025, 23:22

Ils se sont imposés 3-2 devant le FC Saint-Gall après avoir pourtant concédé l’ouverture du score sur un penalty de Carlo Boukhalfa à la 5e minute. Pour le plus grand soulagement de Didier Tholot, Rilind Nivokazi avait revêtu les habits du sauveur. Le transfuge de Bellinzone a provoqué le penalty pour le 1-1 avant de signer un doublé juste avant la pause pour forcer la décision. Le deuxième but saint-gallois inscrit par Mihailo Stevanovic à la 89e n’a toutefois pas épargné aux Valaisans une fin de rencontre bien crispante.

Didier Thiolot tient bien en la personne du Kosovar de l’un des meilleurs attaquants du pays. Face aux Saint-Gallois, le buteur a été aidé par les choix forts de son entraîneur qui a titularisé Liam Chipperfield et Théo Berdayes dans l’espoir d’insuffler un nouvel élan trois jours après la défaite 1-0 devant Thoune que les Sédunois retrouveront samedi dans l’Oberland.

Thoune a cueilli une 8e victoire en 11 matches dans le choc de extrêmes à la Stockhorn Arena. Le leader s’est imposé 3-0 devant la «lanterne rouge» Winterthour sur des réussites de Lucien Dähler (20e), de Leonardo Bertone (36e) et d’Elmin Rastoder (82e). Seule fausse note pour Mauro Lustrinelli, l’expulsion de Valmir Matoshi à la 39e minute. Sans que ce carton rouge ne remette en question le succès des Bernois.

Thoune – Winterthour 3-0

Thoune – Winterthour 3-0

Super League | 11ème journée | Saison 25/26

28.10.2025

Les plus lus

L'ouragan Melissa quitte la Jamaïque et se dirige vers Cuba
«Je ne comprends pas ce qui s'est passé» - Le cauchemar de Carlos Alcaraz
Vincent Cassel célèbre les 29 ans de sa compagne Narah Baptista
Buts magnifiques ! La Suisse réalise un festival offensif en Ecosse
Belinda Bencic poursuit son récital après son titre à Tokyo
La fille de Brigitte Macron alerte sur l'état de santé de sa mère