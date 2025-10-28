Il n’y a plus de malédiction pour le FC Sion à Tourbillon. Après quatre matches sans victoire et sans le moindre but devant leur public, les Sédunois ont su relever la tête.

Sion – St-Gall 3-2 Super League | 11ème journée | Saison 25/26 28.10.2025

Keystone-ATS Gregoire Galley

Ils se sont imposés 3-2 devant le FC Saint-Gall après avoir pourtant concédé l’ouverture du score sur un penalty de Carlo Boukhalfa à la 5e minute. Pour le plus grand soulagement de Didier Tholot, Rilind Nivokazi avait revêtu les habits du sauveur. Le transfuge de Bellinzone a provoqué le penalty pour le 1-1 avant de signer un doublé juste avant la pause pour forcer la décision. Le deuxième but saint-gallois inscrit par Mihailo Stevanovic à la 89e n’a toutefois pas épargné aux Valaisans une fin de rencontre bien crispante.

Didier Thiolot tient bien en la personne du Kosovar de l’un des meilleurs attaquants du pays. Face aux Saint-Gallois, le buteur a été aidé par les choix forts de son entraîneur qui a titularisé Liam Chipperfield et Théo Berdayes dans l’espoir d’insuffler un nouvel élan trois jours après la défaite 1-0 devant Thoune que les Sédunois retrouveront samedi dans l’Oberland.

Thoune a cueilli une 8e victoire en 11 matches dans le choc de extrêmes à la Stockhorn Arena. Le leader s’est imposé 3-0 devant la «lanterne rouge» Winterthour sur des réussites de Lucien Dähler (20e), de Leonardo Bertone (36e) et d’Elmin Rastoder (82e). Seule fausse note pour Mauro Lustrinelli, l’expulsion de Valmir Matoshi à la 39e minute. Sans que ce carton rouge ne remette en question le succès des Bernois.