Patrick Rahmen fait son retour à Winterthour. Le Bâlois succède à Uli Forte, limogé lundi par la lanterne rouge de Super League. Il a signé un contrat portant jusqu'à l'été 2027, a annoncé le club zurichois mercredi.

Le technicien de 56 ans avait mené Winterthour à la 6e place lors de la saison 2023/24 en déjouant de nombreux pronostics, avant d'être embauché par les Young Boys. Mais son expérience dans la capitale n'a pas duré et il avait été renvoyé il y a un peu plus d'un an, le 8 octobre 2024, après un début de saison calamiteux et malgré une qualification pour la Ligue des champions.

Patrick Rahmen, qui a notamment entraîné Aarau (2018-20), Bâle (2021-22) et l'équipe de Suisse M21 (2022-23), était depuis à la recherche d'un nouveau poste. Il tentera de relancer une équipe de Winterthour en grande difficulté, qui n'a récolté que 2 points en 9 matches de Super League.

Les «valeurs» de Rahmen

Dans un communiqué publié mercredi, le club de la Schützenwiese rappelle ce qu'il avait écrit lors du départ de Patrick Rahmen en mai 2024 : «le FCW perd un excellent entraîneur, qui a non seulement tiré le meilleur de l’équipe sur le plan sportif, mais qui, en tant qu’homme, correspondait aussi parfaitement au club et à ses valeurs.»

Il n'y a donc rien d'étonnant à voir l'ancien joueur professionnel, qui avait contribué à la meilleure saison du club depuis 50 ans, revenir à Winterthour. Sa première mission sera de stopper l'hémorragie, sa nouvelle équipe ayant perdu ses cinq dernières rencontres de championnat.

Avec un huitième de finale abordable contre le Stade Lausanne-Ouchy le 2 décembre, Patrick Rahmen et «Winti» auront aussi un coup à jouer en Coupe de Suisse.

