  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League En recevant St-Gall, Thoune peut plier la course au titre

ATS

5.3.2026 - 04:00

Thoune a l'occasion de plier la course au titre jeudi face à Saint-Gall (20h30). En cas de victoire, les promus bernois compteraient 17 points d'avance en tête de la Super League.

Kastriot Imeri (au premier plan) et les Thounois peuvent définitivement s'envoler en tête de la Super League.
Kastriot Imeri (au premier plan) et les Thounois peuvent définitivement s'envoler en tête de la Super League.
ATS

Keystone-SDA

05.03.2026, 04:00

05.03.2026, 07:11

Sur leur nuage, les joueurs de Mauro Lustrinelli ont signé une incroyable dixième victoire consécutive samedi contre Lucerne (2-1). Leur dernière défaite remonte au 13 décembre, contre... Saint-Gall, qui était alors revenu à trois points de la première place.

Mais Thoune a aussitôt relancé la formidable machine pour s'imposer comme le candidat numéro 1 au titre de champion de Suisse. Même une défaite jeudi dans ce match au sommet ne changerait pas la dynamique, puisque les Bernois conserveraient une marge conséquente de 11 points à dix journées de la fin du championnat.

Vainqueur dimanche à Lausanne, le FC Bâle espère pour sa part enchaîner un deuxième succès pour se relancer dans la course au podium. Les Rhénans accueillent un Grasshopper toujours vivant et bien décidé à abandonner sa place de barragiste à un des deux clubs romands qui le précèdent.

Super League. Les galères continuent pour le LS, battu à domicile par le FC Bâle

Super LeagueLes galères continuent pour le LS, battu à domicile par le FC Bâle

Archive sur le FC Thoune

Mauro Lustrinelli : «La star, c'est le groupe»

Mauro Lustrinelli : «La star, c'est le groupe»

Le FC Thoune de l'entraîneur tessinois reste le solide leader surprise de la Super League. Le coach de 49 ans tente d'expliquer les raisons d'un tel succès pour le club néo-promu.

21.11.2025

Les plus lus

«On voit là encore la naïveté des politiciens européens»
Pourquoi les avions militaires américains évitent de survoler la Suisse
Alain Berset : «Ce scénario pourrait amener au pire»
Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
Le «divorce alpin», un phénomène qui inquiète
Une écurie de F1 menacée de ne pas disputer tout le GP d’Australie