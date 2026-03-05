Thoune a l'occasion de plier la course au titre jeudi face à Saint-Gall (20h30). En cas de victoire, les promus bernois compteraient 17 points d'avance en tête de la Super League.

Kastriot Imeri (au premier plan) et les Thounois peuvent définitivement s'envoler en tête de la Super League. ATS

Keystone-SDA ATS

Sur leur nuage, les joueurs de Mauro Lustrinelli ont signé une incroyable dixième victoire consécutive samedi contre Lucerne (2-1). Leur dernière défaite remonte au 13 décembre, contre... Saint-Gall, qui était alors revenu à trois points de la première place.

Mais Thoune a aussitôt relancé la formidable machine pour s'imposer comme le candidat numéro 1 au titre de champion de Suisse. Même une défaite jeudi dans ce match au sommet ne changerait pas la dynamique, puisque les Bernois conserveraient une marge conséquente de 11 points à dix journées de la fin du championnat.

Vainqueur dimanche à Lausanne, le FC Bâle espère pour sa part enchaîner un deuxième succès pour se relancer dans la course au podium. Les Rhénans accueillent un Grasshopper toujours vivant et bien décidé à abandonner sa place de barragiste à un des deux clubs romands qui le précèdent.

