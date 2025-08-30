  1. Clients Privés
Super League Le FC Bâle inflige un premier revers au FC Sion

Clara Francey

30.8.2025

Bâle a gagné 1-0 à Tourbillon face au FC Sion lors de la 5e journée de Super League. Les Rhénans ont fêté leur premier succès de la saison à l'extérieur et infligé une première défaite aux Valaisans.

Sion – Bâle 0-1

Sion – Bâle 0-1

Super League | 5ème journée | Saison 25/26

30.08.2025

Keystone-ATS

30.08.2025, 22:23

30.08.2025, 22:58

Cette partie qui n'a pas atteint des sommets, tant s'en faut, a été décidée dès la 14e avec une réussite - sa première en Super League - du jeune Junior Zé (19 ans), servi par Shaqiri. Le FCB, qui avait perdu lors de ses deux premiers déplacements, s'est ensuite appliqué à gérer son avance sans prendre de risques.

Junior Zé : «Je trouve qu’on a fait un bon match»

Junior Zé : «Je trouve qu’on a fait un bon match»

Au micro de blue Sport, le jeune attaquant du FC Bâle, auteur du seul but de la rencontre, réagit à la victoire de son équipe sur le terrain du FC Sion.

30.08.2025

Ludovic Magnin se satisfera sans doute de cette victoire qui arrive après la déception de l'échec dans la course à la Ligue des champions. Le technicien vaudois sera aussi soulagé d'avoir vu son équipe ne pas encaisser de but, ce qui ne lui était encore jamais arrivé depuis le début de la saison.

Ligue des champions. Battu à Copenhague, le FC Bâle devra se contenter de l'Europa League

Ligue des championsBattu à Copenhague, le FC Bâle devra se contenter de l'Europa League

Pour sa part, Sion a cruellement déçu: les hommes de Didier Tholot n'ont jamais pu bousculer leurs adversaires et enflammer le match. Dans ces conditions, il était difficile pour eux d'obtenir un résultat positif même si Hitz a dû enfin s'employer sur un tir de Bouchlarem à la... 93e.

Josias Lukembila : «C’est un accident de parcours»

Josias Lukembila : «C’est un accident de parcours»

Au micro de blue Sport, l’attaquant du FC Sion réagit à la défaite de son équipe face au FC Bâle (0-1).

30.08.2025

