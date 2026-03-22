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Super League Etrillé par Lucerne, le LS terminera sa saison avec les cancres

Gregoire Galley

22.3.2026

La fin de saison du Lausanne-Sport s’apparentera-t-elle à un hiver sans fin ? Une semaine après leur défaite 2-0 à domicile devant les Young Boys, les Vaudois ont coulé à Lucerne.

Lucerne – Lausanne-Sport 4-0

Lucerne – Lausanne-Sport 4-0

Super League | 31ème journée | Saison 25/26

22.03.2026

Keystone-ATS

22.03.2026, 18:20

22.03.2026, 19:02

Ils se sont inclinés 4-0 contre une équipe qui, elle aussi, n’a plus rien à jouer dans ce championnat. Les largesses défensives des Lausannois n’ont pas pardonné face à un adversaire qui possédait dans ses rangs deux joueurs, Matteo Di Giusto et Pius Dorn, un ton au-dessus des autres.

Au Wankdorf, les débats furent, heureusement, beaucoup plus indécis entre les Young Boys et le FC Lugano. Ce partage des points (1-1) qui a très bien reflété la physionomie de la rencontre, fait l’affaire du FC Bâle et du FC Sion dans la course à l’Europe.

YB – Lugano 1-1

YB – Lugano 1-1

Super League | 31ème journée | Saison 25/26

22.03.2026

Alvyn Sanches et David von Ballmoos furent les hommes de cette rencontre. Le Vaudois a ouvert le score à la 5e avant de commettre une erreur qui a entraîné le penalty d’Anto Grgic pour l’égalisation de la 65e.

Quant à von Ballmoos, il a réussi deux miracles devant Sanches et Edimilson Fernandes en fin de match pour marquer de son empreinte son grand retour au Wankdorf. L’ancien capitaine des Young Boys qui a été poussé vers la porte de sortie un peu brutalement a tenu à rappeler qu’il demeurait un excellent gardien.

Super League. Le FC Bâle mate la lanterne rouge et s’offre un drôle de record

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