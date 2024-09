Fabian Frei revient après 20 ans dans son club de Winterthour. Le Thurgovien de 35 ans a résilié son contrat valable jusqu'en 2025 avec le FC Bâle.

Fabian Frei (au milieu) sous les couleurs du FC Bâle. KEYSTONE

ATS

Il rejoint immédiatement et sans frais de transfert la formation de Super League du canton de Zurich. Les clubs l'ont annoncé lundi.

Si l'on connaît Fabian Frei, c'est surtout pour ses passages au FC Bâle où il est le joueur le plus capé avec 543 matches. Avec les Rhénans il compte cinq titres de champion et trois Coupes de Suisse. Il a joué pour St-Gall en 2009 et 2011 et à Mayence en Bundesliga de 2015 à 2018.

A Bâle, il ne faisait plus partie des cadres. Frei parle d'un sentiment étrange de ne plus faire partie du FCB et il ajoute: «Je suis d'autant plus heureux de me retrouver à Winterthour et de pouvoir apporter toute mon expérience dans un club où j'ai fait mes juniors. Je pense que j'ai encore quelques bons matches de haut niveau dans les jambes.»

