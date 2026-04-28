  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Le directeur sportif part du FCB pour une nouvelle aventure

ATS

28.4.2026 - 14:42

Le FC Bâle doit se trouver un nouveau directeur sportif. Daniel Stucki a en effet décidé de quitter ce poste dès cet été, a annoncé le club rhénan mardi dans un communiqué.

Keystone-SDA

28.04.2026, 14:42

28.04.2026, 14:44

Le Bâlois de 44 ans, qui avait intégré l'organigramme du FCB en 2020 au sein de la relève, était devenu directeur sportif à l'été 2024. Il a décidé de relever un nouveau défi professionnel malgré un contrat valable jusqu'à l'été 2027. Le club «regrette, mais accepte cette décision», écrit-il dans son communiqué.

Super League. Stephan Lichtsteiner, coach du FC Bâle : «J'essaie d'être crédible»

Super LeagueStephan Lichtsteiner, coach du FC Bâle : «J'essaie d'être crédible»

«Avec le départ de Dani Stucki, le club perd non seulement un excellent directeur sportif, mais aussi une personne formidable, très appréciée tant au sein de la formation des jeunes et dans le domaine sportif qu'au siège du club», explique le président du Conseil d'administration David Degen, cité dans le communiqué.

«Après six années incroyablement intenses au FCB, marquées par beaucoup de passion et d'engagement, le moment est venu pour moi de relever un nouveau défi. Je préfère pour l'instant ne pas me prononcer sur la question de savoir si ce défi se situera dans le monde du football ou en dehors», déclare quant à lui Stucki.

Les plus lus

Prix à la pompe: la Suisse fait mieux que ses voisins… pour l’instant
Disparition de Jacques Cornu, figure du sport motorisé suisse
Washington examine une proposition iranienne sur le détroit d'Ormuz
La broche très symbolique de Camilla n'est pas passée inaperçue
Double pleine lune annoncée en mai: mythe ou vrai impact sur vos nuits?
Le canton du Tessin déclare le terroriste Bruno Bréguet disparu