Le FC Bâle doit se trouver un nouveau directeur sportif. Daniel Stucki a en effet décidé de quitter ce poste dès cet été, a annoncé le club rhénan mardi dans un communiqué.

🚨 Daniel Stucki, Directeur sportif du #fcbasel s'en ira le 30 juin après 6 ans passés au club. La séparation intervient un an avant l'expiration du contrat, à la demande de Stucki et d'un commun accord. Stucki souhaite relever un nouveau défi à partir de cet été 📸 @FCBasel1893 pic.twitter.com/855HWrm8eC — Daniel Romano (@Daniel_Rmano) April 28, 2026

Keystone-SDA ATS

Le Bâlois de 44 ans, qui avait intégré l'organigramme du FCB en 2020 au sein de la relève, était devenu directeur sportif à l'été 2024. Il a décidé de relever un nouveau défi professionnel malgré un contrat valable jusqu'à l'été 2027. Le club «regrette, mais accepte cette décision», écrit-il dans son communiqué.

«Avec le départ de Dani Stucki, le club perd non seulement un excellent directeur sportif, mais aussi une personne formidable, très appréciée tant au sein de la formation des jeunes et dans le domaine sportif qu'au siège du club», explique le président du Conseil d'administration David Degen, cité dans le communiqué.

«Après six années incroyablement intenses au FCB, marquées par beaucoup de passion et d'engagement, le moment est venu pour moi de relever un nouveau défi. Je préfère pour l'instant ne pas me prononcer sur la question de savoir si ce défi se situera dans le monde du football ou en dehors», déclare quant à lui Stucki.