Super League Sensation au Letzigrund : GC met fin à la série de Lugano !

ATS

1.3.2026 - 18:43

Sensation au Letzigrund! Malgré une supériorité numérique effective dès la 19e minute, le FC Lugano s’est incliné 1-0 devant les Grasshoppers. Les Luganais étaient pourtant invaincus depuis 12 matches.

GC – Lugano 1-0

GC – Lugano 1-0

Super League | 27ème journée | Saison 25/26

01.03.2026

Keystone-SDA

01.03.2026, 18:43

01.03.2026, 18:51

C’est Luke Plange qui a inscrit à la 12e minute l’unique but de la rencontre. Avec l’aide de Michael Frey, l’Anglais est passé en force pour offrir aux Grasshoppers un succès qui leur permet de revenir à respectivement 5 et 6 points du Servette FC et du Lausanne-Sport... Quant aux Luganais, ils se retrouvent à... 18 points du leader Thoune.

Super League. Les galères continuent pour le LS, battu à domicile par le FC Bâle

Super LeagueLes galères continuent pour le LS, battu à domicile par le FC Bâle

Au Wankdorf, les Young Boys ont battu 3-0 le FC Zurich pour se donner de l’air dans la lutte pour une place dans le top-6. Sixièmes, les Bernois possèdent désormais un matelas de 6 points sur le FC Lucerne.

Super League. Dixième succès consécutif : la machine thounoise inaltérable

Super LeagueDixième succès consécutif : la machine thounoise inaltérable

L’expulsion du capitaine Lindrit Kamberi a grandement facilité la tâche des Young Boys. Après avoir longtemps séché devant le brio du gardien Silas Huber, ils ont marqué par Sandro Lauper (64e) et par le remplaçant Chris Bedia (71e et 86e)

YB – Zurich 3-0

YB – Zurich 3-0

Super League | 27ème journée | Saison 25/26

01.03.2026

