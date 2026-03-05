  1. Clients Privés
Super League Thoune rate le onze à la suite sur le gong, mais est proche du graal

ATS

5.3.2026 - 22:40

La série de victoires de Thoune s'arrête à 10, la faute à Saint-Gall. Les Brodeurs ont arraché un match nul (2-2) jeudi sur la pelouse du promu bernois, qui reste largement en tête de la Super League.

Les Thounois conservent 14 points d'avance sur leur dauphin saint-gallois, mais ils peuvent regretter d'avoir cédé au bout du temps additionnel sur une réussite de Christian Witzig (90e+5). Avant cette égalisation, ils étaient toujours en route pour battre le record de 13 victoires de rang réalisé par Bâle lors de la saison 2003/04.

Thoune peut aussi se reprocher une mauvaise entame, qui l'a conduit à être mené à la pause pour la première fois en 2026. Un peu tendus face à un adversaire qui n'avait plus grand-chose à perdre, les Thounois ont concédé un penalty repéré par la VAR et transformé par le capitaine saint-gallois Lukas Görtler (37e).

Réveil en sept minutes

Les Brodeurs ont toutefois commencé à reculer et le leader incontesté du championnat a fini par se réveiller. Après un but de Brighton Labeau justement annulée pour un hors-jeu (48e), les Thounois ont aussi profité d'un penalty, concédé par... Görtler. Ce dernier a été coupable d'une main flagrante et Leonardo Bertone n'a pas tremblé pour égaliser (55e).

Saint-Gall a ensuite subi la furia thounoise. Son portier Lawrence Ati Zigi a sorti le grand jeu à la 59e devant Valmir Matoshi, mais le Ghanéen n'a rien pu faire lorsque Genis Montolio s'est élevé au-dessus de la mêlée pour reprendre victorieusement un corner bien botté par Kastriot Imeri (62e).

Cette séquence n'a pas suffi pour signer une nouvelle victoire, la faute au but de Witzig à la dernière minute. Mais Thoune a toujours une autoroute devant lui pour aller décrocher le titre de champion de Suisse.

Bâle enchaîne

De son côté, Bâle a confirmé son léger regain de forme en battant péniblement Grasshopper au Parc Saint-Jacques (1-0).

Les Rhénans se sont imposés sur une réussite de Bénie Traoré (51e) et enchaînent une deuxième victoire consécutive pour la première fois depuis l'arrivée de Stephan Lichsteiner sur le banc.

