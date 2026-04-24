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Coup dur pour le FC Bâle La fin de saison compromise pour Xherdan Shaqiri

ATS

24.4.2026 - 12:08

Le FC Bâle devra certainement se passer de Xherdan Shaqiri jusqu'à la fin de saison. Il s'est blessé mardi à l'entraînement et souffre d'une de la cuisse droite, a annoncé le club rhénan.

Xherdan Shaqiri rejouera-t-il cette saison avec Bâle?
Xherdan Shaqiri rejouera-t-il cette saison avec Bâle?
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.04.2026, 12:08

24.04.2026, 12:12

Victime d'une légère lésion musculaire, Shaqiri ne pourra donc en tout cas pas disputer le premier match du Championship Group dimanche contre Sion (14h00 à Bâle), un match peut-être décisif dans la course à l'Europe.

FC Bâle 1893 - FC Sion
FC Bâle 1893 - FC Sion

di 26.04. 13:40 - 16:15 ∙ blue Sports Live ∙ FC Bâle 1893 - FC Sion

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  • L'événement commence dans: 1j 21h et 58min 17sec

Selon le FCB, son indisponibilité pourrait s'étendre sur plusieurs semaines. Sa fin de saison est donc compromise. Les Bâlois disputeront leur dernier match de Super League 17 mai contre Lugano.

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