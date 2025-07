La prochaine fois que Sion et Servette s'affronteront, tu pourras être présent dans le stade en tant que VIP. Image: Keystone

Coup d'envoi de la nouvelle saison de Super League : nous offrons 2 billets VIP pour le Derby du Rhône Sion - Servette le samedi 23 août 2025. Tente ta chance !

René Weder René Weder

Le prix

blue Sport offre deux billets VIP pour le Derby du Rhône Sion – Servette de la quatrième journée de Brack Super League le samedi 23 août 2025 (coup d'envoi à 18h00) au Stade de Tourbillon.

Participe ici !

Civilité* – Aucune – Monsieur Madame Non spécifié Prénom* Nom de famille* E-Mail* Téléphone portable* Date de naissance* En envoyant ce formulaire, tu acceptes les conditions de participation.

En résumé Le prix : 2 billets VIP pour le match de la 4ème journée de Super League entre Sion et Servette le 23 août 2025* au Stade de Tourbillon.

Le prix comprend deux places de première catégorie dans la tribune principale, ainsi que des repas et des rafraîchissements avant, pendant et après le match.

Le transport aller-retour n'est pas inclus.

La date limite de participation au concours est fixée au dimanche 10 août 2025 à 23h59 . Les gagnants seront informés personnellement.

Les conditions de participation sont acceptées en envoyant le formulaire suivant conformément aux conditions générales (ci-dessous). Montre plus

*Un report du match en raison des matches de qualification européens est possible et reste réservé.

Conditions générales de participation

La date limite de participation au concours est fixée au dimanche 10 août 2025 à 23h59. Les gagnants seront informés personnellement.

La participation au concours est gratuite et sans obligation d'achat. Sont autorisées à participer les personnes physiques domiciliées en Suisse et âgées de 18 ans révolus. Une seule participation au concours est autorisée par personne. Sont exclus de la participation les collaborateurs et leurs proches du groupe Swisscom, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG blue concessionnaires* et agents* ainsi que tous les partenaires* chargés du concours.



blue Entertainment AG (blue Sport) se réserve le droit d'exclure des participants du concours sans en donner les raisons. Les gagnants seront informés personnellement par écrit ou par téléphone et acceptent que leur nom soit mentionné en relation avec le concours dans des publications, sur le site Internet et les réseaux sociaux de blue Sport (blue Entertainment AG) ainsi que sur le site blue News.



En participant au concours, les participants acceptent que leurs données personnelles soient enregistrées, traitées et utilisées à des fins publicitaires et de marketing par blue Entertainment AG. blue Sport s'engage à traiter avec soin les données obtenues dans le cadre de l'organisation du concours et à les gérer conformément aux dispositions légales en matière de protection des données.



Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours. Tout recours juridique est exclu. Le paiement en espèces ou l'échange des prix du concours n'est pas possible.