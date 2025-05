Gagne un maillot dédicacé par la star du FC Bâle, Xherdan Shaqiri

blue Sport t'offre un maillot de foot dédicacé par Xherdan Shaqiri. Voici comment tu peux gagner le maillot de la star du FC Bâle, qui vient d’être sacrée championne de Suisse en Super League.

Le prix

Nous t'offrons un maillot original de Xherdan Shaqiri, signé par la superstar du FCB en personne.

Tout ce que tu dois faire : remplir le formulaire ci-dessous jusqu'à la date limite de participation (lundi 26 mai, 12h00).

Tu trouveras de plus amples informations sur les conditions de participation à la fin de cet article.

Participer maintenant

Les conditions de participation

La date limite de participation au concours est fixée au lundi 26 mai 2025 à 12h00. Les gagnants seront informés personnellement.

La participation au concours est gratuite et sans obligation d'achat. Sont autorisées à participer les personnes physiques domiciliées en Suisse et âgées de 18 ans révolus. Une seule participation au concours est autorisée par personne. Sont exclus de la participation les collaborateurs et leurs proches du groupe Swisscom, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG blue concessionnaires* et agents* ainsi que tous les partenaires* chargés du concours.



blue Entertainment AG se réserve le droit d'exclure des participants du concours sans en donner les raisons. Les gagnants seront informés personnellement par écrit ou par téléphone et acceptent que leur nom soit mentionné en relation avec le concours dans des publications, sur le site Internet et les réseaux sociaux de blue Sport (blue Entertainment AG) ainsi que sur le site blue News.



En participant au concours, les participants acceptent que leurs données personnelles soient enregistrées, traitées et utilisées à des fins publicitaires et de marketing par blue Entertainment AG. blue Sport s’engage à traiter ces données avec soin dans le cadre de l’organisation du concours et à les gérer conformément aux dispositions légales en matière de protection des données.



Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours. Tout recours juridique est exclu. Le paiement en espèces ou l'échange des prix du concours n'est pas possible.