GC arrache son maintien après une soirée tendue

Grasshopper évoluera toujours en Super League la saison prochaine. La troupe de Peter Zeidler s'est imposée 2-1 après prolongation face à Aarau dans le match retour du barrage de promotion/relégation jeudi au Letzigrund, après avoir fait match nul 0-0 à l'aller au Brügglifeld.

GC – Aarau 2-1 a.p. Barrage Match retour | Super League | Challenge League | Saison 25/26 21.05.2026

Keystone-SDA ATS

Engagé le 1er mai, l'ex-coach de Lausanne Peter Zeidler a donc rempli sa mission. Grasshopper, dont la dernière relégation remonte au printemps 2019, s'en sort pour la troisième année consécutive en barrage. Les Sauterelles avaient vaincu Thoune en 2024, et... Aarau l'an dernier.

Pour le FC Aarau, l'issue est cruelle. La troupe de Brunello Iacopetta semblait avoir fait le plus dur en allant s'imposer à Vaduz lors de l'avant-dernière journée de Challenge League. Et sa promotion semblait acquise lorsqu'elle a pu mener 2-0 face à Yverdon lors de la dernière ronde six jours plus tôt.

Mais les Argoviens ont une nouvelle fois flanché dans le «money time». Contraints au nul (2-2) par YS, ils ont laissé le FC Vaduz décrocher la promotion directe, avant d'échouer pour la troisième fois depuis leur dernière relégation (2015) au cours du barrage de promotion/relégation.

Un penalty pour se sauver

Si cet échec n'est pas aussi frustrant que celui de 2019, qu'ils avaient perdu aux tirs au but face à Xamax après avoir gagné 4-0 à Neuchâtel à l'aller, les regrets seront forcément immenses du côté du Brügglifeld. Grasshopper a certes entamé ce match retour de manière idéale, mais sans se montrer transcendant.

Dominateur durant la première demi-heure de jeu, GC a logiquement concrétisé en ouvrant la marque sur une réussite de Lovro Zvonarek (30e). Mais les Sauterelles n'ont pas semblé chercher à enfoncer le clou. Et Aarau a pu égaliser juste avant la pause, grâce à un somptueux retourné acrobatique d'Elias Filet (44e, 1-1).

L'expulsion à la 88e de Lee, coupable d'un coup de genou sur un adversaire à terre, aurait pu faire mal à Grasshopper. Mais Aarau a également été réduit à dix après qu'Obexer a été exclu (105e) pour un coup de pied dans le visage d'Abrashi. Et c'est un penalty transformé par le défenseur El Bachir Ngom (110e) qui a permis à GC de sauver sa peau devant plus de 18'000 spectateurs.