GC arrache son maintien après une soirée tendue

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League GC arrache son maintien après une soirée tendue

ATS

21.5.2026 - 23:00

Grasshopper évoluera toujours en Super League la saison prochaine. La troupe de Peter Zeidler s'est imposée 2-1 après prolongation face à Aarau dans le match retour du barrage de promotion/relégation jeudi au Letzigrund, après avoir fait match nul 0-0 à l'aller au Brügglifeld.

GC – Aarau 2-1 a.p.

GC – Aarau 2-1 a.p.

Barrage Match retour | Super League | Challenge League | Saison 25/26

21.05.2026

Keystone-SDA

21.05.2026, 23:00

21.05.2026, 23:45

Engagé le 1er mai, l'ex-coach de Lausanne Peter Zeidler a donc rempli sa mission. Grasshopper, dont la dernière relégation remonte au printemps 2019, s'en sort pour la troisième année consécutive en barrage. Les Sauterelles avaient vaincu Thoune en 2024, et... Aarau l'an dernier.

Pour le FC Aarau, l'issue est cruelle. La troupe de Brunello Iacopetta semblait avoir fait le plus dur en allant s'imposer à Vaduz lors de l'avant-dernière journée de Challenge League. Et sa promotion semblait acquise lorsqu'elle a pu mener 2-0 face à Yverdon lors de la dernière ronde six jours plus tôt.

Mais les Argoviens ont une nouvelle fois flanché dans le «money time». Contraints au nul (2-2) par YS, ils ont laissé le FC Vaduz décrocher la promotion directe, avant d'échouer pour la troisième fois depuis leur dernière relégation (2015) au cours du barrage de promotion/relégation.

Un penalty pour se sauver

Si cet échec n'est pas aussi frustrant que celui de 2019, qu'ils avaient perdu aux tirs au but face à Xamax après avoir gagné 4-0 à Neuchâtel à l'aller, les regrets seront forcément immenses du côté du Brügglifeld. Grasshopper a certes entamé ce match retour de manière idéale, mais sans se montrer transcendant.

Dominateur durant la première demi-heure de jeu, GC a logiquement concrétisé en ouvrant la marque sur une réussite de Lovro Zvonarek (30e). Mais les Sauterelles n'ont pas semblé chercher à enfoncer le clou. Et Aarau a pu égaliser juste avant la pause, grâce à un somptueux retourné acrobatique d'Elias Filet (44e, 1-1).

L'expulsion à la 88e de Lee, coupable d'un coup de genou sur un adversaire à terre, aurait pu faire mal à Grasshopper. Mais Aarau a également été réduit à dix après qu'Obexer a été exclu (105e) pour un coup de pied dans le visage d'Abrashi. Et c'est un penalty transformé par le défenseur El Bachir Ngom (110e) qui a permis à GC de sauver sa peau devant plus de 18'000 spectateurs.

Les plus lus

La mère de deux jeunes enfants retrouvés seuls au Portugal arrêtée avec son compagnon
Les époux Moretti ont-ils commis une escroquerie aux assurances?
Trump voit ses projets malmenés au Congrès par les élus de sa majorité
Cinq sur cinq : la Suisse valide son billet pour les quarts !
GC arrache son maintien après une soirée tendue
L'emblématique 2CV va revenir en version électrique