Super League «C'est inexplicable» - GC inflige une gifle monumentale à YB

Clara Francey

17.12.2025

Grasshopper a causé une grosse surprise en allant s'imposer 6-2 à Berne contre les Young Boys lors de la 18e journée de Super League. Lugano et Bâle ont aussi gagné en déplacement.

YB – GC 2-6

YB – GC 2-6

Super League | 18ème journée | Saison 25/26

17.12.2025

Keystone-ATS

17.12.2025, 22:32

17.12.2025, 23:22

YB a ainsi une fois encore confirmé sa tendance à être régulier dans l'irrégularité. Les Bernois ont été bien trop larges sur le plan défensif, ce dont les visiteurs ont su profiter. GC a évolué de manière offensive dès l'entame de la partie et a débloqué le score par Asp Jensen dès la 3e.

Les Zurichois ont aussi marqué par Plange, auteur d'un étonnant quadruplé (14e/penalty, 85e, 90e, 92e), et Clemente (38e). Zvonarek a même manqué un autre penalty (72e). Pour YB, Alvyn Sanches a été l'un des rares à surnager: il a réduit le score (19e) et donné une passe décisive pour Bedia (60e). Mais pour le reste, la prestation des hommes de Gerardo Seoane a été inquiétante.

Loris Benito : «C'est inexplicable»

Loris Benito : «C'est inexplicable»

Au micro de blue Sport, le capitaine d'YB réagit à la lourde défaite concédée par son équipe face à GC mercredi soir (2-6).

17.12.2025

Bâle ramène trois points de Lucerne

Lugano a tiré le gros lot en l'emportant 1-0 au Letzigrund face au FC Zurich. Behrens a marqué à la 91e le seul but d'un duel peu animé.

Zurich – Lugano 0-1

Zurich – Lugano 0-1

Super League | 18ème journée | Saison 25/26

17.12.2025

Un troisième succès en déplacement a été enregistré: Bâle s'est imposé 2-1 à Lucerne. Broschinski (49e) et Koindredi (75/penalty) ont été les buteurs alors que von Moos avait égalisé (54e).

Lucerne – Bâle 1-2

Lucerne – Bâle 1-2

Super League | 18ème journée | Saison 25/26

17.12.2025

