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Super League GC se maintient : «Le bon Dieu était avec nous»

par Melinda Hochegger, Zurich

22.5.2026 - 11:19

Le spectre des émotions était très large après le coup de sifflet final du barrage de promotion-relégation. Alors que Grasshopper célèbre son maintien en Super League, Aarau pleure une nouvelle promotion manquée.

GC – Aarau 2-1 a.p.

GC – Aarau 2-1 a.p.

Barrage Match retour | Super League | Challenge League | Saison 25/26

21.05.2026

Keystone-SDA, par Melinda Hochegger, Zurich

22.05.2026, 11:19

22.05.2026, 11:29

Au bout du compte s'effondrent au sol l'entraîneur de GC Peter Zeidler et le capitaine Amir Abrashi. Le maintien est assuré peu avant 23h00 grâce à une victoire arrachée en prolongation (2-1). Le barrage est remporté pour la troisième année consécutive et le poids qui tombe à cet instant des épaules des deux hommes – et de tout le camp zurichois – est immense.

Super League. GC arrache son maintien après une soirée tendue

Super LeagueGC arrache son maintien après une soirée tendue

«Dieu était avec nous»

Peu après, Abrashi se présente devant les médias. Avec une lèvre éclatée et déjà recousue, il déclare: «Le coach a pris d'excellentes décisions aujourd'hui. Je dois lui serrer la main, c'est lui qui a pratiquement gagné le match.» Le fait que l'action décisive soit un penalty controversé ne gâche en rien sa joie. Impossible pour lui de juger la situation: «Je n'ai rien vu du tout. Avec les émotions, je voyais noir de toute façon. Le bon Dieu était avec nous.»

«Heureusement, Dieu merci, le match s'est terminé comme ça», enchaîne Samuel Krasniqi. Le milieu de terrain de Grasshopper souligne le poids énorme qui s'envole désormais de ses épaules. Les plus de 18'000 supporters les ont poussés encore davantage: «Ce n'était pas simple non plus pour eux, une troisième participation consécutive au barrage. On espère pouvoir leur rendre quelque chose l'année prochaine.»

Lee prend trois matches, Obexer deux

  • Expulsé lors du barrage retour contre Aarau jeudi soir, le Sud-Coréen de Grasshopper Young-Jun Lee a été suspendu trois matches par la SFL. Il a été jugé coupable d'une agression contre Leon Frokaj. Après un duel, l'attaquant de 22 ans n'a pas su se maîtriser et a donné un coup de genou au visage de Frokaj. L'Argovien Linus Obexer, qui a également vu rouge après une faute sur Amir Abrashi et une intervention de la VAR, a quant à lui été suspendu pour deux matches. Les deux hommes purgeront leur suspension en début de saison prochaine.
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Toujours pas de promotion

L'ambiance est tout autre du côté d'Aarau. Comme Abrashi et Zeidler, les joueurs argoviens se sont eux aussi écroulés sur la pelouse du Letzigrund. Les émotions ont submergé une équipe qui s'est battue pendant 120 minutes. Le club, qui tente de monter depuis onze ans, échoue une nouvelle fois aux portes de la promotion.

Une défaite que l'équipe risque de ruminer longtemps. D'abord parce que les 80 points récoltés cette saison auraient dû leur permettre de retrouver l'élite – ce total a été insuffisant seulement deux fois ces 20 dernières années. Ensuite parce que ce barrage s'est joué à un rien. On était bien loin du scénario de l'an dernier, lorsque Grasshopper avait remporté le match aller 4-0, déjà contre Aarau.

L'entraîneur Brunello Iacopetta et le directeur sportif Elsad Zverotic s'efforcent donc de retenir le positif de la soirée. «C'est extrêmement amer. Nous avons manqué notre objectif et ça fait très mal. Mais en même temps, je suis extrêmement fier de cette équipe», explique le coach du FCA. Zverotic ajoute: «On ne peut faire aucun reproche aux joueurs. Ils ont tout donné.»

Un entraîneur conforté

Iacopetta n'est-il simplement pas l'homme de la montée? «Voilà encore de belles questions», répond l'entraîneur. Selon lui, il faut avant tout être fier d'avoir réalisé une telle saison avec Aarau. «On a vu une énorme différence par rapport au barrage de l'an dernier. Cela montre notre caractère et notre capacité à apprendre.» Il estime qu'il y a là des bases très solides pour construire la suite.

Zverotic, lui, a réaffirmé sa confiance envers l'entraîneur, en poste depuis 2024. «Il fait un travail remarquable. C'est l'entraîneur qui nous correspond et avec qui nous voulons avancer dans le futur», affirme le directeur sportif.

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