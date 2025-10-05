  1. Clients Privés
Super League Servette désarmé : «Perdre 3-0 de cette manière, ça fait mal»

ATS

5.10.2025 - 20:45

La défaite 3-0 face à Bâle dimanche en Super League marque un coup d'arrêt pour Servette après deux victoires d'affilée face à Sion et Winterthour. De l'aveu même du coach Gourvennec, «on n'a pas été au niveau.»

Servette – Bâle 0-3

Servette – Bâle 0-3

Super League | 8ème journée | Saison 25/26

05.10.2025

Keystone-SDA

05.10.2025, 20:45

Face aux critiques concernant tous les secteurs de jeu, Jocelyn Gourvennec a tenu à rappeler les progrès effectués par son équipe en conférence de presse d'après-match, dimanche au Stade de Genève. «On a fait de très bonnes choses à Sion, à Winterthour et ce soir, même s'il nous a manqué de la qualité dans les 25 derniers mètres.»

En effet, il aura fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir les Grenat effectuer un tir cadré, et tant la défense bâloise que le portier rhénan Marwin Hitz n'ont jamais semblé être vraiment bousculés par les Genevois. «On aurait pu jouer encore longtemps sans marquer. Perdre 3-0 de cette manière, ça fait mal», avoue Gourvennec.

Super League. Servette corrigé par Bâle, succès ahurissant de Lugano

Super LeagueServette corrigé par Bâle, succès ahurissant de Lugano

Pour lui, une séquence illustre seule ce manque de réalisme offensif. «Sur le 3e but bâlois, Otele parvient à exploiter un ballon perdu dans la surface. Lorsque cela nous arrive plus tard dans le camp adverse avec Keyan (Varela), on est incapable de concrétiser cette action», analyse-t-il.

Face au SFC se dressait le FC Bâle de Ludovic Magnin qui faisait figure de test, et le constat est sans appel pour l'entraîneur des Grenat: «C'est un bon exemple aujourd'hui pour nous face au champion en titre. Il y a certes l'aspect technique, mais également mental et en terme de détermination, Bâle était au-dessus.»

Jocelyn Gourvennec et son équipe ont désormais deux semaines pour se reprendre avant de se rendre à Thoune le 18 octobre (18h).

