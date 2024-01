Les Young Boys peuvent toujours dormir tranquille. La défaite 1-0 concédée samedi soir à Bâle n’aura pas de conséquences fâcheuses. La formation de Raphaël Wicky possède toujours un matelas confortable.

Raphaël Wicky et ses hommes n’ont pas encore à s’inquiéter et possèdent une avance confortable. KEYSTONE

Le FC St. Gall a, en effet, raté une occasion sans doute unique de revenir à deux points du leader. Dans son fief du Kybunpark, la formation de Peter Zeidler est tombée devant Lugano le jour où elle aurait pu devenir la première équipe de la Super League à remporter ses dix premiers matches de la saison à domicile. Plombée par l’expulsion sévère mais juste selon les critères de la VAR de son capitaine Lukas Görtler, elle s’est inclinée 4-1 face à des Tessinois qui auront le mérite d’exploiter pleinement leur supériorité numérique. Une qualité qui n'est pas donnée à tout le monde apparemment comme devait le souligner les tourments t7raversls par le Lausanne-Sport.

Un YB sans grand venin

Au Parc St. Jacques, les Young Boys ont balbutié leur football pour la première rencontre sans Jean-Pierre Nsame. Sans grand venin et sans grande inspiration, les Bernois ont été battus sur une réussite de Benjamin Kololli au terme d’une rencontre qu’ils n’ont jamais vraiment maîtrisée. Après ce troisième revers de la saison en championnat, la pression va monter doucement pour Raphaël Wicky qui a tout intérêt à cueillir six points sur les rencontres de mardi contre Yverdon et de samedi à Lausanne pour calmer le jeu.

Victorieux d’Yverdon (1-0), le Servette FC est, quant à lui, à six points des Bernois. Malgré la maîtrise affichée samedi contre un néo-promu bien trop sur la retenue il est vrai, on a toujours de la peine à croire que les Grenat puissent vraiment s’immiscer dans la lutte pour le titre. Ils sont toujours très loin de bénéficier de la même profondeur de banc des Bernois. Ainsi, l’absence de recrutement après les départs de Chris Bédia et de Nicolas Vouilloz interpelle.

Deux grands perdants

Les deux grands perdants du week-end sont le FC Zurich et le Lausanne-Sport qui s’affronteront mercredi au Letzigrund. Le FCZ a perdu 2-1 le derby contre les Grasshoppers sur une réussite de Pascal Schürpf à la 95e. Toujours à neuf points des Young Boys, le Champion de 2023 n’a remporté que deux points lors de ses cinq derniers matches, c’est-à-dire depuis son succès 3-1 devant les... Young Boys

Pour le Lausanne-Sport, la moisson est encore plus modeste avec un point sur quinze! A Lucerne, la formation de Ludovic Magnin s’est inclinée 2-1 au terme d’une seconde période cataclysmique. Les Vaudois ont, en effet, réussi «l’exploit» de perdre une rencontre après avoir joué à onze contre dix dès la 7e minute et après avoir ouvert le score à la 20e. Cette défaite va laisser des traces. Elle traduit tous les manquements d’une équipe dont l’unique objectif désormais se limite à échapper à la relégation directe. Les 6 points d’avance sur le Stade Lausanne-Ouchy, en manque de réussite samedi lors de la défaite 3-1 à la Pontaise contre Winterthour, n’offrent pas beaucoup de garanties pour une équipe aussi fragile.

ats