Grasshopper devra faire sans Amir Abrashi lors des trois prochains matches. Le capitaine zurichois a été sanctionné après son expulsion jeudi lors de la défaite des Sauterelles à Bâle (1-0).

Keystone-SDA ATS

Entré en jeu à la 61e, Abrashi a écopé de trois matches de suspension pour avoir agressé le Bâlois Koba Koindredi dans le temps additionnel, a annoncé la SFL.

Après avoir été poussé dans le dos par Koindredi dans sa propre surface de réparation, Abrashi s'est retourné et a frappé à son tour le joueur bâlois dans le dos.