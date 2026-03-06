  1. Clients Privés
Super League Amir Abrashi suspendu trois matches après un geste violent

ATS

6.3.2026 - 10:56

Grasshopper devra faire sans Amir Abrashi lors des trois prochains matches. Le capitaine zurichois a été sanctionné après son expulsion jeudi lors de la défaite des Sauterelles à Bâle (1-0).

Grasshopper devra faire sans Amir Abrashi lors des trois prochains matches.
Grasshopper devra faire sans Amir Abrashi lors des trois prochains matches.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.03.2026, 10:56

Entré en jeu à la 61e, Abrashi a écopé de trois matches de suspension pour avoir agressé le Bâlois Koba Koindredi dans le temps additionnel, a annoncé la SFL.

Après avoir été poussé dans le dos par Koindredi dans sa propre surface de réparation, Abrashi s'est retourné et a frappé à son tour le joueur bâlois dans le dos.

Bâle – GC 1-0

Bâle – GC 1-0

Super League | 28ème journée | Saison 25/26

05.03.2026

