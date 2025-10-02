  1. Clients Privés
Super League Grasshopper engage un directeur des opérations football

ATS

2.10.2025 - 17:55

Grasshopper annonce l'arrivée d'un nouvel homme fort dans son organigramme. Ramin Pandji a été engagé en tant que directeur des opérations football, fonction qu'il occupe depuis le début de ce mois d'octobre.

Grasshopper annonce l'arrivée d'un nouvel homme fort dans son organigramme.
Grasshopper annonce l'arrivée d'un nouvel homme fort dans son organigramme.
ats

Keystone-SDA

02.10.2025, 17:55

Ancien manager du FC St-Gall, Ramin Pandji doit jouer «un rôle central dans l'organisation et le développement sportif du club», souligne GC dans son communiqué. Il sera étroitement impliqué dans les processus de contrats et de transferts, et sera l'interlocuteur principal de la SFL et de l'ASF pour les questions sportives.

Pandji sera également l'adjoint du directeur sportif Alain Sutter. Il «est un renfort important pour nous et contribuera de manière décisive au développement de notre club à différents niveaux», explique Alain Sutter, cité dans le communiqué des Sauterelles.

