Grasshopper s’adjuge facilement le derby zurichois

Grasshopper a obtenu un succès de prestige en s'adjugeant le derby zurichois de la 8e journée de Super League. Les Sauterelles ont battu un pâle FC Zurich 3-0.

GC – Zurich 3-0 Super League | 8ème journée | Saison 25/26 04.10.2025

Keystone-SDA ATS

La logique du classement n'a pas été respectée au Letzigrund. GC s'est montré plus actif et efficace que son rival local. Des réussites de Jensen (35e), Marques (55e) et Muci (82e/penalty) ont concrétisé l'emprise des hommes de Gerald Scheiblehner sur la rencontre.

Cette victoire, qui n'est que la deuxième de la saison, permet à Grasshopper de comptabiliser désormais neuf points. Le FCZ, qui a manqué l'occasion de rejoindre Thoune en tête du classement, reste pour sa part scotché à treize unités.