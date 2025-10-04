  1. Clients Privés
Super League Grasshopper s’adjuge facilement le derby zurichois

ATS

4.10.2025 - 22:23

Grasshopper a obtenu un succès de prestige en s'adjugeant le derby zurichois de la 8e journée de Super League. Les Sauterelles ont battu un pâle FC Zurich 3-0.

GC – Zurich 3-0

GC – Zurich 3-0

Super League | 8ème journée | Saison 25/26

04.10.2025

Keystone-SDA

04.10.2025, 22:23

04.10.2025, 22:48

La logique du classement n'a pas été respectée au Letzigrund. GC s'est montré plus actif et efficace que son rival local. Des réussites de Jensen (35e), Marques (55e) et Muci (82e/penalty) ont concrétisé l'emprise des hommes de Gerald Scheiblehner sur la rencontre.

Cette victoire, qui n'est que la deuxième de la saison, permet à Grasshopper de comptabiliser désormais neuf points. Le FCZ, qui a manqué l'occasion de rejoindre Thoune en tête du classement, reste pour sa part scotché à treize unités.

Super League. Sion décroche un point inespéré après un match abracadabrant !

Super LeagueSion décroche un point inespéré après un match abracadabrant !

