Grasshopper devra se passer d'Emmanuel Tsimba pour la fin du championnat. Le jeune attaquant suisse (19 ans), exclu samedi lors du derby contre le FC Zurich, a écopé de trois matches de suspension, a annoncé la SFL lundi.

'Emmanuel Tsimba a écopé de trois matches de suspension. KEYSTONE

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Dix minutes après avoir ouvert le score, l'international M20 a vu rouge après avoir asséné un coup de coude à Lindrit Kamberi. A 10 contre 11, Grasshopper s'est ensuite incliné 2-1 face à son rival zurichois.

Emmanuel Tsimba manquera donc le match décisif de mardi face à Winterthour (20h30). Les Sauterelles ont besoin d'un match nul ou d'une victoire pour assurer leur participation au barrage et condamner «Winti» à la relégation directe.