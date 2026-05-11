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Super League Emmanuel Tsimba suspendu trois matches après un coup de coude

ATS

11.5.2026 - 12:41

Grasshopper devra se passer d'Emmanuel Tsimba pour la fin du championnat. Le jeune attaquant suisse (19 ans), exclu samedi lors du derby contre le FC Zurich, a écopé de trois matches de suspension, a annoncé la SFL lundi.

'Emmanuel Tsimba a écopé de trois matches de suspension.
'Emmanuel Tsimba a écopé de trois matches de suspension.
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.05.2026, 12:41

Dix minutes après avoir ouvert le score, l'international M20 a vu rouge après avoir asséné un coup de coude à Lindrit Kamberi. A 10 contre 11, Grasshopper s'est ensuite incliné 2-1 face à son rival zurichois.

Super League. Winterthour dompte Lausanne et donne des sueurs froides à GC

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Emmanuel Tsimba manquera donc le match décisif de mardi face à Winterthour (20h30). Les Sauterelles ont besoin d'un match nul ou d'une victoire pour assurer leur participation au barrage et condamner «Winti» à la relégation directe.

Zurich – GC 2-1

Zurich – GC 2-1

Super League | 36ème journée | Saison 25/26

09.05.2026

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