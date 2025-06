Lausanne (ats) - Young Boys enregistre un renfort de choix au niveau défensif. Le club bernois a annoncé lundi soir le retour de Gregory Wüthrich. L'international suisse de 30 ans a signé un contrat de trois ans.

Keystone-SDA ATS

Wüthrich revient donc dans son club formateur, à Berne, où il a évolué entre 2013 et 2019 en tant que professionnel. Après un prêt à Perth, en Australie (2019/20), il a connu du succès avec Sturm Graz, en Autriche, ces cinq dernières saisons.

En Bundesliga autrichienne, Wüthrich a fêté deux titres de champion (2024 et 2025) et deux victoires en Coupe (2023 et 2024), brisant au passage l'hégémonie du RB Salzbourg, qui avait remporté le championnat dix fois de suite entre 2014 et 2023. Il a été distingué à trois reprises dans l'équipe de la saison.

«Retour à la maison»

Ses performances ont tapé dans l'oeil de Murat Yakin, qui l'a convoqué en équipe de Suisse en septembre dernier. Wüthrich a disputé deux matches de Ligue des nations, dont un en tant que titulaire (défaite 4-1 face à l'Espagne). Depuis, il n'a plus été rappelé par le sélectionneur.

«Pour moi, c'est un retour à la maison», déclare le Bernois, cité dans le communiqué d'YB. «Je suis heureux de boucler la boucle avec ce transfert et je souhaite absolument aider YB à remporter des titres dans les années à venir.»

Cette saison, Young Boys a terminé troisième de Super League, à 12 points du champion, le FC Bâle.