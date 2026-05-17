«Grasshopper va devoir s'acquitter d'une amende de 52'300 francs, a annoncé dimanche la Swiss Football League (SFL). Cette décision fait suite à des incidents survenus lors du derby contre le FC Zurich le 21 février.»

Grasshopper sanctionné d’une amende de 52'300 francs. Keystone

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Les supporters de GC avaient lancé «un pétard en direction du terrain» et allumé «plusieurs engins pyrotechniques», écrit la SFL dans un communiqué. «De tels actes mettent en danger la sécurité et la santé de toutes les personnes présentes – y compris des tiers non impliqués – et n'ont pas leur place dans un stade.»