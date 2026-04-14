Nouveau coup de balai au FC Zurich. Le club du président Ancillo Canepa a annoncé mardi le départ de son coach Dennis Hediger ainsi que l'arrivée cet été de Marcel Koller.

Fin de l’aventure zurichoise pour Dennis Hediger. ats

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«Au vu des derniers résultats sportifs, le FC Zurich tire les conclusions qui s'imposent: la collaboration avec Dennis Hediger prend fin avec effet immédiat», écrit dans son communiqué le FCZ, qui pointe au 10e rang du classement de Super League et reste sur 10 défaites dans ses 13 derniers matches.

Dennis Hediger avait repris les rênes de l'équipe première à la fin octobre 2025 pour succéder de manière intérimaire à Mitchell van der Gaag, dont il était l'assistant. Le Bernois de 39 ans avait été confirmé dans cette fonction à la mi-novembre avant d'être promu entraîneur en chef à partir du 1er janvier.

Dennis Hediger avait dû composer début mars avec l'engagement d'un nouvel adjoint plus expérimenté, Carlos Bernegger (57 ans). C'est d'ailleurs Bernegger qui assure l'intérim jusqu'au terme de la saison avant l'arrivée dès le 1er juin de Marcel Koller (65 ans), dont la durée du contrat n'a pas été précisée.

Ancien international suisse, double champion de Suisse en tant que coach (avec St-Gall en 2000 et GC en 2003), Marcel Koller reste sur une fructueuse expérience à Al Ahly. Avec le club du Caire, qu'il avait quitté en avril 2025 pour son dernier poste à ce jour, il a soulevé deux fois la Ligue des champions d'Afrique.

Deux titres et une Coupe en Suisse

Le Zurichois avait auparavant notamment entraîné la sélection autrichienne (2011-2017) puis le FC Bâle (août 2018 à août 2020), qu'il a mené au sacre en Coupe de Suisse en 2019. Pour mémoire, durant sa carrière professionnelle de joueur, il n'avait pas porté d'autre maillot en club que celui de Grasshopper.

«Avec Marcel Koller, le FC Zurich s'adjoint les services de l'un des entraîneurs les plus expérimentés et les plus titrés du football suisse et international», écrit dans son communiqué le club, qui se dit «convaincu d’avoir posé les bons jalons pour un avenir sportif stable et couronné de succès grâce à cette décision.»