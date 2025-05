Jamie Welch ne va pas quitter Yverdon Sport malgré la relégation. Le président et propriétaire du club nord-vaudois a affirmé lundi dans un communiqué que sa «détermination restait entière».

“𝙇𝙖 𝙥𝙝𝙖𝙨𝙚 𝙙𝙚 𝙧𝙚𝙘𝙤𝙣𝙨𝙩𝙧𝙪𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙚𝙨𝙩 𝙚𝙣 𝙢𝙖𝙧𝙘𝙝𝙚” !



Le propriétaire d’YS tient à réaffirmer l’ambition : bâtir un projet sportif solide et structuré, pour permettre à nos équipes masculine et féminine de retrouver l’élite dès la saison 26/27. pic.twitter.com/eLPlaMDuof — Yverdon Sport (@yverdonsport) May 26, 2025

Keystone-SDA ATS

«Il faut le reconnaître avec clarté : nous n’avons pas su répondre aux exigences du plus haut niveau, (...) mais l’ambition que je porte pour Yverdon Sport demeure inchangée: bâtir un projet sportif solide, structuré et ambitieux, avec pour objectif de permettre à nos équipes masculine et féminine de retrouver la Super League dès la saison 2026-2027», affirme l'Australien dans le communiqué.

Malgré une dernière victoire contre le FC Zurich jeudi (3-2), YS n'a pas pu éviter la relégation directe, deux ans après sa promotion dans l'élite du football helvétique. Dès le mois de juillet, les Vaudois retrouveront la Challenge League avec donc pour ambition de remonter directement en Super League.