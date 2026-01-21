  1. Clients Privés
Christoph Spycher «Il faut se rendre à l'évidence : l'histoire des années de titres est terminée»

ATS

21.1.2026 - 16:37

Les Young Boys traversent une phase délicate en Super League. Le directeur sportif Christoph Spycher a fait le point avec Keystone-ATS.

Christoph Spycher est lucide sur la situation d'YB (archives).
Christoph Spycher est lucide sur la situation d'YB (archives).
KEYSTONE

21.01.2026, 16:37

21.01.2026, 16:37

Christoph Spycher, il faut remonter à 2014 pour trouver trace de trois défaites consécutives de YB en championnat. Est-ce la période la plus difficile depuis que vous dirigez le domaine sportif du club?

«Il y a eu des moments délicats chaque saison, mais il faut se rendre à l'évidence: l'histoire des années de titres est terminée. Il faut repartir du début. Nous ne sommes pas où nous voulons être, mais il faut relativiser. La saison dernière, nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions. Et maintenant on joue en Europa League. On n'est pas au bord de la dissolution du club. Mais nos ambitions sont plus élevées. Pour beaucoup de nos joueurs, le fait d'être confronté à une telle phase constitue une nouvelle expérience. Cela doit nous permettre de grandir.»

Les succès acquis depuis 2018 sont-ils presque une malédiction, parce que les attentes sont devenues énormes?

«Je ne parlerais pas de malédiction. Avant 2018, cela me dérangeait beaucoup quand j'entendais les gens dire que YB ne deviendrait jamais champion. Mais maintenant, les attentes ont augmenté avec notre histoire récente. L'humain s'habitue à tout, et le succès est à un moment donné considéré comme quelque chose de normal. D'autres clubs ont vécu la même chose. Je ne peux pas influencer les attentes de l'extérieur, des médias ou des supporters. Un de mes principes est qu'il faut investir l'énergie là où on peut influencer quelque chose.»

Combien de matches comme celui de samedi contre Lausanne pourrez-vous encore supporter avant que Gerardo Seoane ne doive trembler pour son poste d'entraîneur?

«Ces dernières années, nous avons changé trop souvent d'entraîneurs, mais ce n'était évidemment pas notre volonté. Nous sommes convaincus à 100% d'avoir la bonne personne sur le banc. Il y aura certainement des changements de personnel, mais pas au poste d'entraîneur.»

Super League. Lausanne met fin à douze ans de disette au Wankdorf !

Super LeagueLausanne met fin à douze ans de disette au Wankdorf !

Le résumé vidéo du dernier match d'YB

YB – Lausanne-Sport 1-3

YB – Lausanne-Sport 1-3

Super League | 20ème journée | Saison 25/26

17.01.2026

