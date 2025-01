Jérémy Guillemenot a connu une première partie de saison compliquée avec le Servette FC : aucun but et moins de temps de jeu. De plus, l'attaquant s'est légèrement blessé à un genou à l'entraînement lors de la trêve hivernale. Le Genevois de 27 ans raconte au micro de «blue Sport» cette période difficile.

Rédaction blue Sport Clara Francey

