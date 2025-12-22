  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Stéphane Henchoz fait le bilan «Il nous faut plus de constance sur l'ensemble pour prétendre à mieux»

ATS

22.12.2025 - 08:55

Malgré la lourde défaite 4-0 dimanche face à Lucerne, le LS peut être satisfait de sa première moitié de saison, lui qui s'est assuré un printemps européen. Son directeur sportif Stéphane Henchoz dresse le bilan avant la trêve, qui ne durera que jusqu'au 29 décembre pour les Lausannois avant de reprendre l'entraînement.

Stéphane Henchoz fait le point avant la courte trêve du LS.
Stéphane Henchoz fait le point avant la courte trêve du LS.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.12.2025, 08:55

22.12.2025, 11:21

À peine sorti du terrain dimanche, le Fribourgeois évacue d'entrée tout commentaire sur la défaite du jour. En revanche, il aligne les explications sur la performance d'ensemble de l'équipe après 33 matches.

Car au-delà de l'échec contre Lucerne, l'absence de certains cadres offensifs permet en partie d'expliquer qu'un but seulement ait été marqué par le LS lors des cinq dernières rencontres. Mais pas seulement: «Les milieux Beloko, Al Saad, Soppy, Lekweiry et l'attaquant Diakité sont indisponibles», rappelle Henchoz.

Super League. Pour sa dernière sortie de l’année 2025, le LS boit le calice jusqu’à la lie !

Super LeaguePour sa dernière sortie de l’année 2025, le LS boit le calice jusqu’à la lie !

«Mais il y a eu beaucoup de mauvaises décisions qui ont coûté cher. On a manqué un petit peu de fraîcheur physique et mentale», admet celui qui a joué plus de 200 matches sous le maillot de Liverpool.

La C4 n'était «pas planifiée»

Actuel 9e de Super League après 18 matches, Lausanne a soufflé le chaud et le froid, alternant des périodes fastes et les moments creux. Le début de saison avait été compliqué, avec notamment le départ des cadres Alvyn Sanches à YB et de Noé Dussène vers le championnat belge.

Malgré cela, les victoires successives face à Skopje, Astana puis Beskitas ont offert au club sa première participation à une Coupe d'Europe en 15 ans. «Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on avait planifié», révèle Henchoz. «On espérait naturellement aller loin. La victoire face à Besiktas a ouvert le champ des possibles.»

Lausanne-Sport - Fiorentina. Un LS historique a vu la vie en rose face à une Viola morose

Lausanne-Sport - FiorentinaUn LS historique a vu la vie en rose face à une Viola morose

«Il nous manque quatre points»

Ce succès a poussé le Lausanne-Sport vers une succession de semaines anglaises. «C'est un apprentissage, les joueurs ne sont pas habitués à enchaîner autant de matches», avance Henchoz.

«Globalement, on a eu des performances de très bon niveau en Super League. Mais on peut regretter des nuls à domicile, comme face à Sion et Lugano, ou cette défaite à 11 contre 10 à St-Gall», lâche le Fribourgeois. «Mais soyons clairs, il ne nous manque pas dix points, plutôt quatre. Il nous faut un peu plus de constance sur l'ensemble pour prétendre à mieux». Les victoires contre les grosses écuries que sont YB, Bâle et Thoune montre que «l'équipe est capable de performer».

Garder ses cadres, la priorité du mercato

Dans un championnat serré où seuls neuf points séparent le 10e Servette et le 5e YB, la deuxième partie de la saison va être décisive. Pour le directeur sportif du LS, les Vaudois ont désormais des certitudes sur lesquelles il faut capitaliser.

«Actuellement, on a des joueurs qui viennent du banc, capables de performer et qui ont suffisamment d'expérience. Pour moi, ça veut dire que l'équipe a assez de substance pour continuer ainsi. En janvier, la priorité sera de garder nos meilleurs joueurs», assume-t-il, tout en se déclarant satisfait du travail de l'entraîneur Peter Zeidler.

Plus de constance, l'objectif numéro un

Eliminés de Coupe de Suisse mais toujours en lice en Conference League et pour un top 6 en championnat, les Lausannois ont encore tout en main pour réaliser une saison pleine. À condition de retrouver de la constance offensive, tant sur le plan individuel que collectif.

«Au niveau de l'équipe, on a eu moins d'occasions nettes récemment. Les performances individuelles ont été globalement moins bonnes vers la fin, comme Diakité», estime Henchoz. Le groupe a désormais huit jours pour digérer cette première partie de saison, avant de reprendre le chemin de l'entraînement en vue de la reprise de Super League face à Servette le 14 janvier.

Jamie Roche : élément clé au cœur du jeu lausannois

Jamie Roche : élément clé au cœur du jeu lausannois

À l'occasion de la rencontre entre le Lausanne-Sport et la Fiorentina, blue Sport s’est plongé dans le match de Jamie Roche, milieu défensif essentiel au cœur du jeu lausannois. Il nous parle de son match, de son rôle et de ses objectifs.

19.12.2025

Lausanne-Sport – Lucerne 0-4

Lausanne-Sport – Lucerne 0-4

Super League | 19ème journée | Saison 25/26

21.12.2025

Les plus lus

Qui succédera à Trump? Les candidats s’affrontent déjà
Plage de Bondi : le déroulé de l’attaque antisémite
Loïc Meillard pour la gagne, Tanguy Nef en embuscade
«C’est jouer à la roulette russe avec au moins cinq balles»
Ces personnalités suisses dont la disparition a marqué l’année 2025
Moscou : un chef d’état-major russe tué dans l’explosion d’une voiture