Inarrêtable ! La fête continue pour le FC Thoune

Mais jusqu’où ira le FC Thoune? A Genève, la formation de l’Oberland a battu 1-0 le Servette FC pour cueillir un sixième succès de rang et pour, bien sûr, consolider sa place de leader.

Servette – Thoune 0-1 Super League | 13ème journée | Saison 25/26 08.11.2025

Keystone-SDA ATS

Les Bernois ont forcé la décision à la 90e sur un coup-franc magnifique de leur capitaine Leonardo Bertone qui a laissé Joël Mall sans réaction. Même si le Servette FC a traversé quelques beaux moments dans cette rencontre, le succès du FC Thoune ne sort pas de nulle part. Les joueurs de Mario Lustrinelli ont mieux commencé et mieux terminé la rencontre que leurs adversaires qui accusent toujours trop de trous d’air. Cette inconstance est l’une des raisons qui explique pourquoi les Grenat demeurent sous la barre. Et s’ils devaient concéder dans quinze jours à Lucerne une troisième défaite de rang, leur saison risquerait bien de ressembler à un hiver sans fin.

Celle du FC Thoune, en revanche, pourrait être bien celle de tous les bonheurs. En tête du classement avec 9 points d’avance sur le FC Bâle qui reçoit Lugano dimanche, le promu peut croire désormais que le ciel est sa seule limite. Un football direct, une solidité sans faille et des éclairs de génie comme cette frappe de Bertone peuvent les mener très loin avec un maintien déjà acquis et un le top 6 bientôt validé.