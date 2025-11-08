Inarrêtable ! La fête continue pour le FC Thoune

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Inarrêtable ! La fête continue pour le FC Thoune

ATS

8.11.2025 - 22:37

Mais jusqu’où ira le FC Thoune? A Genève, la formation de l’Oberland a battu 1-0 le Servette FC pour cueillir un sixième succès de rang et pour, bien sûr, consolider sa place de leader.

Servette – Thoune 0-1

Servette – Thoune 0-1

Super League | 13ème journée | Saison 25/26

08.11.2025

Keystone-SDA

08.11.2025, 22:37

08.11.2025, 22:39

Les Bernois ont forcé la décision à la 90e sur un coup-franc magnifique de leur capitaine Leonardo Bertone qui a laissé Joël Mall sans réaction. Même si le Servette FC a traversé quelques beaux moments dans cette rencontre, le succès du FC Thoune ne sort pas de nulle part. Les joueurs de Mario Lustrinelli ont mieux commencé et mieux terminé la rencontre que leurs adversaires qui accusent toujours trop de trous d’air. Cette inconstance est l’une des raisons qui explique pourquoi les Grenat demeurent sous la barre. Et s’ils devaient concéder dans quinze jours à Lucerne une troisième défaite de rang, leur saison risquerait bien de ressembler à un hiver sans fin.

Super League. Le FC Zurich sort du cauchemar avec un succès fou

Super LeagueLe FC Zurich sort du cauchemar avec un succès fou

Celle du FC Thoune, en revanche, pourrait être bien celle de tous les bonheurs. En tête du classement avec 9 points d’avance sur le FC Bâle qui reçoit Lugano dimanche, le promu peut croire désormais que le ciel est sa seule limite. Un football direct, une solidité sans faille et des éclairs de génie comme cette frappe de Bertone peuvent les mener très loin avec un maintien déjà acquis et un le top 6 bientôt validé.

Les plus lus

«Cela me hante depuis longtemps» : une témoin rompt le silence après six ans
Deux corps sans vie découverts près de Bel-Air à Lausanne
Les Gunners concèdent le nul à la 94e minute face à Sunderland
Cinq jeunes mis en examen en Corse après le meurtre d’un Suisse
Inarrêtable ! La fête continue pour le FC Thoune
12 mois de prison avec sursis pour un avocat genevois