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Super League Exploit historique et excellente affaire pour le FC Sion à Bâle

Nicolas Larchevêque

26.4.2026

Le FC Sion a frappé un grand coup en s'imposant 2-0 dimanche à Bâle. Les Sédunois s'emparent de la quatrième place du classement de Super League et peuvent rêver de jouer l'Europe la saison prochaine.

Bâle – Sion 0-2

Bâle – Sion 0-2

Super League | 34ème journée | Saison 25/26

26.04.2026

Keystone-ATS

26.04.2026, 15:56

26.04.2026, 16:11

Cinq jours après l'annonce de la prolongation de contrat de son entraîneur Didier Tholot, Sion a mis fin à une longue disette dans la cité rhénane. Le club valaisan ne s'était plus imposé à Bâle en championnat depuis le 2 août 1997 et une victoire 3-1 obtenue avec un but de... Didier Tholot.

FC Sion. Didier Tholot prolonge : «Il y aura encore des coups de gueule»

FC SionDidier Tholot prolonge : «Il y aura encore des coups de gueule»

Cette fois, c'est le buteur maison Rilind Nivokazi qui a ouvert le score en devançant un Becir Omeragic bien emprunté. Bien servi par Ilyas Chouaref, le Kosovar a fusillé Marwin Hitz pour marquer son 13e but de la saison en Super League (24e).

C'était la première occasion d'un FC Sion très bien organisé qui a récidivé dès le retour des vestiaires. Sur une attaque placée foudroyante, Josias Lukembila a armé un tir du gauche qui a battu un Marwin Hitz un peu court.

Racioppi arrête un penalty

Le portier bâlois a été moins en vue que son homologue sédunois, Anthony Racioppi. Le gardien genevois de Sion a arrêté un penalty de Moritz Broschinski à la 74e pour épargner à ses couleurs une fin de match tendue.

Après ce succès historique, Sion (4e) compte désormais deux points d'avance sur Bâle (5e) et cinq de retard sur Lugano (3e), à quatre journées de la fin du championnat. La troupe de Didier Tholot peut vraiment espérer jouer l'Europe la saison prochaine.

Pour rappel, la quatrième place serait qualificative pour la Conference League si Saint-Gall (2e) reste sur le podium et remporte la Coupe de Suisse (finale le 24 mai contre le SLO).

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21.04.2026

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