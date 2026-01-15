Mercredi, l'Association suisse de football a ouvert ses portes et donné un aperçu du travail des arbitres sur le terrain et devant leur écran. Un exercice d'équilibriste qui mélange analyse et précipitation, où des décisions doivent être prises sous pression.

Keystone-SDA, Simon Scheidegger (Muri bei Bern) ATS

C'est un sujet qui fait l'objet de débats parfois passionnés dans le monde du football chaque week-end: l'arbitrage vidéo, ou VAR (Video Assistant Referee). En 2018, la Fédération internationale de football (FIFA) a officiellement introduit l'arbitrage vidéo. Un an plus tard, au début de la saison 2019/2020, les stades de la Super League ont également été équipés pour l'utilisation de matériel vidéo d'assistance.

Certaines voix se sont élevées pour affirmer que l'introduction de la VAR rendrait le football clinique et sans émotion, car les débats passionnés et les moments légendaires de l'histoire du football, tel que la «main de Dieu» de Maradona en 1986, ne serait plus possible. Ces inquiétudes ne se sont pas concrétisées depuis.

Le football suscite toujours autant d'émotions, précisément parce que, même si de nombreux outils techniques sont disponibles, ce sont toujours des êtres de chair et de sang qui sont derrière les écrans et les boutons. Des êtres humains qui peuvent commettre des erreurs.

L'Association suisse de football est tout à fait consciente de ces discussions, et les responsables de l'ASF savent également que les locaux de la salle d'opération vidéo (VOR) à Volketswil, d'où les arbitres vidéo suivent les matches, et ce qui s'y passe et y est discuté, ne sont accessibles qu'à un cercle restreint de personnes.

Aussi intime que les vestiaires

C'est aussi pour cette raison que l'ASF invite mercredi soir à son siège social, à la Maison du football à Muri bei Bern. L'objectif est de donner un aperçu du travail des VAR. Contrairement à l'étranger, où les hommes en noir peuvent se spécialiser dans les missions de la VAR, les arbitres suisses sont affectés aussi bien sur le terrain que derrière les écrans, mais une professionnalisation est envisagée dans ce domaine. L'Argovien Fedayi San est l'un des spécialistes vidéo les plus expérimentés du pays. Son expertise est tellement appréciée qu'il est exclusivement utilisé comme VAR au niveau international.

Le troisième étage du siège de l'ASF a été transformé pour l'occasion en une petite salle VAR: plusieurs écrans diffusent des images du match sous différents angles et permettent une communication directe entre l'arbitre et ses assistants, mais aussi avec la salle VAR de Volketswil. Ce mercredi, les images en direct proviennent de Genève, où Servette commence la nouvelle année avec une rencontre de Super League contre Lausanne-Sport.

Les faits, rien que les faits

«C'est comme dans les vestiaires d'une équipe de football», explique Sascha Amhof. «Ce que vous allez voir et entendre est très intime.» Amhof a lui-même longtemps officié comme arbitre sur le terrain. Aujourd'hui, il est responsable du département Arbitrage au sein de la fédération.

L'Argovien présente un modèle d'action en trois phases: la «phase de sensibilisation», la «phase de prise de décision» et la «phase de communication». La première consiste à décrire précisément une situation et à prendre en compte tous les facteurs tels que le hors-jeu ou une faute préalable. Dans la deuxième, le VAR et son assistant décident si une intervention est nécessaire. Enfin, celle-ci est communiquée. Amhof souligne combien il est important de ne pas se laisser guider par la passion dans cette procédure. «Un VAR qui se fie à ses émotions plutôt qu'aux faits est rapidement mis à l'écart.»

Est-ce un DOGSO? Un IUA?

En observant le travail des arbitres, on se plonge dans le jargon des arbitres, qui rend soudain l'un des jeux les plus populaires au monde beaucoup plus complexe qu'un ballon, deux équipes et deux buts.

S'agit-il d'un PAI, un penalty area incident, c'est-à-dire un incident dans la surface de réparation? Ou d'un IUA, un illegal use of arms, c'est-à-dire un usage illégal des bras? Cette faute est-elle simplement une faute banale ou s'agit-il d'un SFP, un serious foul play, c'est-à-dire un jeu déloyal grave? Et le défenseur est-il intervenu correctement ou s'est-il rendu coupable d'un DOGSO, un denying of a goal scoring opportunity, soit d'avoir empêché une occasion de but?

Sept angles de caméra sont à la disposition de la VAR ce soir-là. Ils sont assistés par un opérateur qui se charge de rediffuser rapidement les scènes potentiellement litigieuses.

Comme à la onzième minute, lorsque Karim Sow, de Lausanne, bloque un tir de Timothé Cognat. La faute potentielle est un «IUA». Mais le responsable de la VAR Wolfensberger voit que le bras de Sow était collé au corps. «Check over», annonce-t-il à l'oreille de Schärer, qui n'entend la VAR que lorsque l'arbitre vidéo appuie sur un bouton.

«Attention, Guillemenot arrive»

C'est une soirée où l'équipe arbitrale ne se retrouve dans l'embarras ni sur le terrain ni dans la VAR. Même lorsque, dans les dernières minutes, le joueur que Wolfensberger avait prévenu ses collègues entre en jeu: «Attention, Guillemenot arrive.» L'attaquant du Servette a la réputation de se jeter au sol même lorsqu'il n'y a pas de faute.

Mais Guillemenot s'implique autrement dans la rencontre: «Kill, kill, kill», crie l'arbitre sur le terrain Schärer, invitant non pas son assistant à commettre un meurtre, mais à lever son drapeau afin qu'il puisse annoncer un hors-jeu.

Peu après, Schärer met fin au match. Wolfensberger s'était mis d'accord avec lui et le quatrième arbitre Zrinko Prskalo sur trois minutes de temps additionnel et a finalement compté à voix haute les dernières secondes afin que Schärer puisse siffler la fin du match à l'heure.

«Pour vous, dit Dani Wermelinger, c'était peut-être un peu ennuyeux, car tout s'est déroulé sans problème.» Le responsable du département des arbitres de haut niveau rit. Il sait que cela n'a pas toujours été le cas lors du tour préliminaire de la saison de Super League et que certaines décisions erronées n'ont pas été corrigées. «Nous n'avons certainement pas atteint le maximum de points», déclare Wermelinger. «Mais nous sommes dans le premier tiers du classement.»

Au total, le VAR est intervenu 75 fois lors du tour préliminaire, et dans 72 cas, la décision initiale a été révisée. L'an dernier, ces chiffres étaient respectivement de 100 et 92. Wermelinger interprète cette tendance à la baisse de manière positive, mais ajoute: «Le nombre d'interventions n'est pas le plus pertinent. L'important, c'est que la décision finale soit la bonne.»