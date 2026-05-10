Irrésistible, Sion bat le champion et se rapproche du podium

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Irrésistible, Sion bat le champion et se rapproche du podium

ATS

10.5.2026 - 18:33

Le FC Sion est toujours plus proche du podium de la Super League. Les Valaisans ont signé un cinquième succès de rang sans encaisser de but face à Thoune dimanche à Tourbillon (2-0).

Sion – Thoune 2-0

Sion – Thoune 2-0

Super League | 36ème journée | Saison 25/26

10.05.2026

Keystone-SDA

10.05.2026, 18:33

10.05.2026, 18:46

Ce nouveau succès probant permet aux hommes de Didier Tholot de revenir à deux points de Lugano, battu par Saint-Gall (2-1) un peu plus tôt. Sion pourrait s'emparer de la troisième place des Tessinois jeudi (16h30 à Tourbillon) à l'occasion de l'avant-dernière journée du championnat.

Les Valaisans ont fait la différence en début de match, malgré la sortie sur blessure précoce de Benjamin Kololli (11e, remplacé par Franck Surdez). Alors qu'il avait touché le poteau quatre minutes plus tôt, Winsley Boteli a ouvert le score à la 22e après un grand pont d'Ilyas Chouaref sur le côté droit.

Chouaref, systématiquement décisif depuis le début de la série de victoires de Sion (3 buts et 3 assists en 5 matches), a marqué le 2-0 sur l'action suivante, d'une frappe à ras de terre déclenchée à une vingtaine de mètres du but thounois (23e).

Face à une équipe sacrée championne de Suisse le week-end dernier et passablement remaniée (Steffen, Bertone, Imeri, Rastoder, Matoshi sur le banc), Sion a ensuite contrôlé son avantage pour offrir à Anthony Racioppi un cinquième blanchissage consécutif.

Les Sédunois et leur défense de fer ont désormais leur destin en main dans la course à l'Europe. Ils joueront les qualifications de la Conference League s'ils battent Lugano jeudi et Young Boys dimanche à Berne.

Super League. Saint-Gall renverse Lugano et consolide sa 2e place

Super LeagueSaint-Gall renverse Lugano et consolide sa 2e place

YB et Bâle hors course

Les Bernois, qui ne joueront pas sur la scène continentale la saison prochaine, ont légèrement retrouvé le sourire en battant Bâle dimanche. Les «jaune et noir» se sont imposés 3-0 grâce à des buts de Dominik Pech (49e), Darian Males (74e) et Christian Fassnacht (90e+4).

Pour les Rhénans, l'Europe s'est aussi franchement éloignée. Ils ne peuvent plus espérer qu'un miracle pour revenir à la 4e place, laquelle pourrait offrir un billet supplémentaire si Saint-Gall remporte la Coupe de Suisse.

YB – Bâle 3-0

YB – Bâle 3-0

Super League | 36ème journée | Saison 25/26

10.05.2026

Les plus lus

Irrésistible, Sion bat le champion et se rapproche du podium
Réponse de l'Iran immédiate si français ou anglais se déploient
Un patron d'entreprise offre 240 millions à ses employés - à une condition
Un rebelle maga veut devenir maire de Los Angeles -et a ses chances
Trump dit que les Etats-Unis ont besoin de «deux semaines» pour éliminer toutes les cibles
Poutine souhaite un ex-chancelier allemand comme médiateur