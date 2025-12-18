«J'ai énormément de respect pour lui, mais là...» - Alex Frei dézingue Shaqiri

Mercredi soir à Lucerne, Xherdan Shaqiri a manqué un troisième penalty consécutif en Super League. Sur le plateau de blue Sport, notre consultant Alex Frei n'a pas mâché ses mots et a invité le capitaine du FC Bâle à renoncer à cette responsabilité.

Après ses ratés contre Lugano et Saint-Gall, Xherdan Shaqiri a manqué à Lucerne mercredi soir son troisième penalty consécutif en Super League. À cela s'ajoute un autre échec en Coupe de Suisse contre Étoile Carouge.

Mais que se passe-t-il avec le capitaine du FCB, pourtant réputé pour sa fiabilité dans cet exercice ? À Lucerne, l'ancien international suisse a expédié son tir largement au-dessus de la barre, avant de désigner le point de penalty, comme pour incriminer la pelouse.

La pression était-elle devenue trop lourde après ces échecs répétés ? «Non, cela n'a rien à voir avec la pression», a lâché Alex Frei mercredi soir sur le plateau de blue Sport. «J'ai moi-même raté des penalties, mais jamais trois d'affilée. Je ne crois même pas en avoir manqué deux. Au troisième, tu dois comprendre que, dans la hiérarchie, tu es plutôt celui qui tire quand, lors d'une séance de tirs au but, le 17e tireur est appelé. »

Des propos qui ont fait sourire Daniel Gygax, également présent en plateau. Et Frei d'insister : «J'ai énormément de respect pour Shaqiri, mais trois échecs de suite, c'est quand même beaucoup.»

Qui pour tirer le prochain penalty ?

Alors que Gygax estime que le joueur de 34 ans, fort de son expérience, devrait à nouveau se présenter au point de penalty, Frei est d'un autre avis. Selon lui, Shaqiri devrait passer la main : «Il y a d'autres joueurs capables de prendre cette responsabilité. Ce n'est quand même pas si compliqué.»

C'est aussi ce que s'est dit Ludovic Magnin. «J'étais persuadé qu'il allait le marquer. Je n'ai encore jamais vu cinq penalties consécutifs manqués (ndlr : Philip Otele a également manqué un «peno» à Winterthour)», a réagi l'entraîneur du FCB au micro de blue Sport, avant de sourire : «Le football réserve toujours des nouveautés. Je préfère ne pas dire ce que j'ai pensé quand Shaqiri l'a raté.»

Finalement, c'est Koba Koindredi qui a mis fin à la série noire du FCB, lorsqu'en seconde période mercredi soir, les Rhénans ont obtenu un nouveau penalty. À peine entré en jeu, le Français s'est chargé de l'exécuter et l'a transformé avec sang-froid. «Je n'ai même pas regardé », a souri Ludovic Magnin. «Koba est resté calme. C'était extrêmement important de mettre fin à cette malédiction des penalties.»

Reste à savoir si Koindredi se chargera également du prochain penalty. Le Français n'est pas titulaire et n'a plus débuté depuis octobre. Pour Magnin, la question est secondaire. L'heure est surtout à la préparation du dernier match avant la trêve hivernale, samedi contre Servette. «Nous voulons terminer l'année au Joggeli par une victoire.»

