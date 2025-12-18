«J'ai énormément de respect pour lui, mais là...» - Alex Frei dézingue Shaqiri

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League «J'ai du respect pour lui, mais là...» - Alex Frei dézingue Shaqiri

Clara Francey

18.12.2025

Mercredi soir à Lucerne, Xherdan Shaqiri a manqué un troisième penalty consécutif en Super League. Sur le plateau de blue Sport, notre consultant Alex Frei n'a pas mâché ses mots et a invité le capitaine du FC Bâle à renoncer à cette responsabilité.

La série noire de Shaqiri se poursuit

La série noire de Shaqiri se poursuit

Mercredi soir à Lucerne, Xherdan Shaqiri a manqué un troisième penalty consécutif en Super League.

18.12.2025

Jan Arnet

18.12.2025, 12:07

18.12.2025, 12:08

Après ses ratés contre Lugano et Saint-Gall, Xherdan Shaqiri a manqué à Lucerne mercredi soir son troisième penalty consécutif en Super League. À cela s'ajoute un autre échec en Coupe de Suisse contre Étoile Carouge.

Mais que se passe-t-il avec le capitaine du FCB, pourtant réputé pour sa fiabilité dans cet exercice ? À Lucerne, l'ancien international suisse a expédié son tir largement au-dessus de la barre, avant de désigner le point de penalty, comme pour incriminer la pelouse.

La pression était-elle devenue trop lourde après ces échecs répétés ? «Non, cela n'a rien à voir avec la pression», a lâché Alex Frei mercredi soir sur le plateau de blue Sport. «J'ai moi-même raté des penalties, mais jamais trois d'affilée. Je ne crois même pas en avoir manqué deux. Au troisième, tu dois comprendre que, dans la hiérarchie, tu es plutôt celui qui tire quand, lors d'une séance de tirs au but, le 17e tireur est appelé. »

Des propos qui ont fait sourire Daniel Gygax, également présent en plateau. Et Frei d'insister : «J'ai énormément de respect pour Shaqiri, mais trois échecs de suite, c'est quand même beaucoup.»

Qui pour tirer le prochain penalty ?

Alors que Gygax estime que le joueur de 34 ans, fort de son expérience, devrait à nouveau se présenter au point de penalty, Frei est d'un autre avis. Selon lui, Shaqiri devrait passer la main : «Il y a d'autres joueurs capables de prendre cette responsabilité. Ce n'est quand même pas si compliqué.»

C'est aussi ce que s'est dit Ludovic Magnin. «J'étais persuadé qu'il allait le marquer. Je n'ai encore jamais vu cinq penalties consécutifs manqués (ndlr : Philip Otele a également manqué un «peno» à Winterthour)», a réagi l'entraîneur du FCB au micro de blue Sport, avant de sourire : «Le football réserve toujours des nouveautés. Je préfère ne pas dire ce que j'ai pensé quand Shaqiri l'a raté.»

Finalement, c'est Koba Koindredi qui a mis fin à la série noire du FCB, lorsqu'en seconde période mercredi soir, les Rhénans ont obtenu un nouveau penalty. À peine entré en jeu, le Français s'est chargé de l'exécuter et l'a transformé avec sang-froid. «Je n'ai même pas regardé », a souri Ludovic Magnin. «Koba est resté calme. C'était extrêmement important de mettre fin à cette malédiction des penalties.»

Lucerne – Bâle 1-2

Lucerne – Bâle 1-2

Super League | 18ème journée | Saison 25/26

17.12.2025

Reste à savoir si Koindredi se chargera également du prochain penalty. Le Français n'est pas titulaire et n'a plus débuté depuis octobre. Pour Magnin, la question est secondaire. L'heure est surtout à la préparation du dernier match avant la trêve hivernale, samedi contre Servette. «Nous voulons terminer l'année au Joggeli par une victoire.»

UHD HDR FC Bâle 1893 - Servette FC
UHD HDR FC Bâle 1893 - Servette FC

sa 20.12. 20:10 - 23:15 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR FC Bâle 1893 - Servette FC

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans: 2j 3h et 16min 58sec

Notice sur l'IA : cet article a été traduit de l'allemand à l'aide de l'intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News.

Les plus lus

Un homme de 85 ans attire des escrocs dans un piège
Odermatt coiffe von Allmen et rejoint «La Bomba» au club des 50 victoires !
Une voiture fonce dans la foule à Mannheim – Forcené interné à vie
«J'ai énormément de respect pour lui, mais là...» - Alex Frei dézingue Shaqiri
Un skieur norvégien victime d’une horrible chute !
Vous partez en Italie ? La nouveauté qui va soulager les automobilistes