Directeur sportif du Servette FC, René Weiler s'est confié à blue Sport. Le Zurichois a notamment évoqué son choix de quitter son poste d’entraîneur cet été et sa vision pour l’avenir du club grenat. L'interview complète est à retrouver sur blue Zoom dès le dimanche 24 novembre à 19h00.

René Weiler : «Champion, la prochaine étape à Servette» Le directeur sportif du Servette FC s'est confié à blue Sports. Le Zurichois évoque notamment sa vision du club grenat. L'interview complète est à voir sur blue Zoom dès le dimanche 24 novembre à 19h. 22.11.2024

Le Servette FC est l'un des clubs les plus prestigieux en Suisse. Aujourd'hui, la vie du club est mise en lumière dans un nouveau documentaire en quatre parties, intitulé «Renaissance». blue Sport diffusera cette série dès le 2 décembre et tous les lundis du mois à 20h00 en exclusivité et en libre accès sur son canal blue Zoom (disponible dans toute la Suisse romande), ainsi que ses différentes plateformes comme bluenews.ch ou Youtube.

Première diffusion sur blue Zoom F Episode 1 : lundi, 2 décembre à 20h00

Episode 2 : lundi, 9 décembre à 20h00

Episode 3 : lundi, 16 décembre à 20h00

Episode 4 : lundi, 23 décembre à 20h00 Montre plus

