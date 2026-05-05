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Super League Joël Mall et le Servette FC, c'est terminé

ATS

5.5.2026 - 08:53

Joël Mall va quitter le Servette FC au terme de cette saison, ont annoncé les Grenat lundi, malgré un contrat portant jusqu'en 2027. Le gardien argovien de 35 ans, international chypriote, était arrivé à Genève en 2023.

Keystone-SDA

05.05.2026, 08:53

Mall, dont la saison a pris fin début avril face à Lucerne en raison de plusieurs côtes fracturées, restera comme le héros du sacre lors de Coupe de Suisse 2024. Introduit à la 119e minute de la finale face à Lugano, il avait signé une parade décisive en toute fin de prolongation avant de détourner trois penalties dans une interminable séance de tirs au but (9-8).

Super League. Côtes cassées et fin de saison pour le Servettien Joël Mall

Super LeagueCôtes cassées et fin de saison pour le Servettien Joël Mall

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