Jocelyn Gourvennec est le nouvel entraîneur du Servette FC, a annoncé le club de Super League lundi. Le Français de 53 ans possède une grande expérience à la tête d'équipes de Ligue 1, et a des ambitions de Bundesliga.

Le Servette FC est heureux d’annoncer la nomination de 𝑱𝒐𝒄𝒆𝒍𝒚𝒏 𝑮𝒐𝒖𝒓𝒗𝒆𝒏𝒏𝒆𝒄 au poste d’entraîneur principal de la première équipe.



Keystone-SDA ATS

Pressenti depuis plusieurs jours dans la presse, Jocelyn Gourvennec avait été aperçu dans les tribunes dimanche lors de la confrontation face à GC, où les Grenat avaient concédé le nul 1-1 contre GC. Il succède ainsi à Thomas Häberli, qui avait été démis de ses fonctions après un début de saison complètement manqué. Les deux co-entraîneurs intérimaires Alexandre Alphonse et Bojan Dimic retrouvent leur place au sein du staff technique genevois.

Un pur produit de l'école française

Le nouveau coach du Servette FC retrouve une équipe après un passage médiocre au FC Nantes achevé en mars 2024, où il avait concédé 10 défaites en 15 matches. Auparavant, il a également entraîné Guingamp, Lille et les Girondins de Bordaux, toujours en Ligue 1, remportant au passage une Coupe de France avec Guingamp en 2014 et un Trophée des Champions avec Lille en 2022.

Cette même année, le Breton avait également emmené le club lillois en huitièmes de finale de Ligue des champions face à Chelsea. Dans sa jeunesse, il a porté le numéro 10 notamment au Stade rennais, au FC Nantes ainsi qu'à l'Olympique de Marseille dans les années 1990. Lors de son passage nantais, Jocelyn Gourvennec avait atteint la demi-finale de Ligue des champions 1995/96 face à la Juventus, futur vainqueur.

Mettre fin à la crise

Décrit comme un entraîneur exigeant, Gourvennec traîne une réputation de «cérébral», selon les termes de son ancien assistant Eric Blahic interrogé par la «Tribune de Genève» : «Il a déjà décortiqué tous les matches de Servette de cette saison et ceux de la fin de la saison dernière, c'est certain.» En arrivant à Genève, Gourvennec s'exporte pour la première fois hors du sol français. Il ne cache d'ailleurs pas son ambition ultime: entraîner un club de Bundesliga, comme il le confiait en avril dernier auprès de «beIN SPORTS».

Le Breton aura la lourde tâche de renverser la vapeur avant le match retour face à Utrecht dans le cadre des qualifications pour l'Europa League. Avant ce nul face à GC dimanche, Servette avait perdu quatre fois de suite, encaissant en moyenne plus de quatre buts par match. Gourvennec, qui a failli devenir entraîneur d'YB la saison dernière, doit désormais trouver le moyen de sortir de la crise avec le vice-champion de Suisse en titre.