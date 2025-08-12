Nommé lundi entraîneur principal du Servette FC, Jocelyn Gourvennec annonce la couleur avant le match retour d'Europa League à Utrecht jeudi. «Dans le foot, il peut se passer plein de choses», déclare le Français, qui veut remobiliser ses troupes.

Keystone-SDA ATS

Huit jours après avoir mis fin à l'ère Thomas Häberli, le président du SFC Hervé Broch avait le sourire à l'heure de présenter sa nouvelle recrue, qui a signé un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option. Jocelyn Gourvennec, 53 ans, ne s'est pas fait prier pour déclarer tout le bien qu'il pense du club grenat, «un club historique en Suisse par lequel de nombreux grands joueurs sont passés» comme il l'a souligné d'entrée mardi en conférence de presse.

Pourtant, la tâche qui l'attend à Genève n'a rien d'une sinécure. Le président l'a rappelé, les objectifs d'avant-saison restent les mêmes: terminer à l'une des trois premières places en Super League et jouer une phase de ligue de Coupe d'Europe.

«Je viens avec beaucoup d'humilité»

Le contact a tout de suite pris avec les dirigeants du SFC selon le Breton, qui a dirigé près de 250 matches depuis le banc. «Je viens avec beaucoup d'humilité», a-t-il assuré. «Car il faut synchroniser ce groupe qui n'a pas le même niveau de préparation et qui doit intégrer de nouveaux joueurs.»

Après avoir dirigé deux séances, il se réjouit «des sourires aperçus pendant l'entraînement». Le Français souligne que «le match nul de dimanche (réd: 1-1 face à Grasshopper en Super League) a fait du bien. Le fait d'être mené et de revenir au score est très positif».

Il est prêt à prendre des choix, comme sur la question des gardiens, où il annonce «qu'une hiérarchie sera mise en place». Gourvennec évacue également l'idée que Servette n'est qu'un tremplin pour entraîner en Bundesliga: «dès le moment où je relève le défi Servette, je ne pense plus à autre chose».

Pour un jeu «pétillant et explosif»

Afin de poser ses marques et de redonner confiance à une équipe en manque de repères, Jocelyn Gourvennec veut transmettre la flamme de l'ancien joueur qu'il est. «En tant qu'ex-numéro 10, j'ai à coeur de créer le jeu que j'aurais voulu produire sur le terrain», a-t-il affirmé. «Le foot de possession a ses vertus, mais il faut aussi avoir des capacités d'explosivité.»

Ainsi, il assume vouloir présenter «un jeu pétillant et créatif», pour l'instant plombé par un effectif marqué par quelques blessures (Rouiller, Antunes et Mraz notamment) qui empêche le nouveau coach grenat d'être en pleine possession de ses moyens.

Jocelyn Gourvennec n'a désormais que très peu de temps avant le match retour du 3e tour qualificatif de l'Europa League jeudi à Utrecht. Le Servette FC est en très mauvaise posture après avoir perdu l'aller 3-1 à domicile. Les Grenat enchaîneront ensuite avec le premier tour de la Coupe de Suisse face au Dardania Lausanne dimanche à Chavannes-près-Renens.