  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Un jeu pétillant et créatif» Jocelyn Gourvennec au Servette FC pour remobiliser les troupes

ATS

12.8.2025 - 17:30

Nommé lundi entraîneur principal du Servette FC, Jocelyn Gourvennec annonce la couleur avant le match retour d'Europa League à Utrecht jeudi. «Dans le foot, il peut se passer plein de choses», déclare le Français, qui veut remobiliser ses troupes.

Gourvennec : «Je viens avec beaucoup d’humilité»

Gourvennec : «Je viens avec beaucoup d’humilité»

Le nouvel entraîneur français de Servette se prête à l'exercice de la conférence de presse afin de présenter son plan de jeu à la tête de l'équipe.

12.08.2025

Keystone-SDA

12.08.2025, 17:30

Huit jours après avoir mis fin à l'ère Thomas Häberli, le président du SFC Hervé Broch avait le sourire à l'heure de présenter sa nouvelle recrue, qui a signé un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option. Jocelyn Gourvennec, 53 ans, ne s'est pas fait prier pour déclarer tout le bien qu'il pense du club grenat, «un club historique en Suisse par lequel de nombreux grands joueurs sont passés» comme il l'a souligné d'entrée mardi en conférence de presse.

Super League. Servette arrête l’hémorragie, Zurich surprend Lausanne

Super LeagueServette arrête l’hémorragie, Zurich surprend Lausanne

Pourtant, la tâche qui l'attend à Genève n'a rien d'une sinécure. Le président l'a rappelé, les objectifs d'avant-saison restent les mêmes: terminer à l'une des trois premières places en Super League et jouer une phase de ligue de Coupe d'Europe.

«Je viens avec beaucoup d'humilité»

Le contact a tout de suite pris avec les dirigeants du SFC selon le Breton, qui a dirigé près de 250 matches depuis le banc. «Je viens avec beaucoup d'humilité», a-t-il assuré. «Car il faut synchroniser ce groupe qui n'a pas le même niveau de préparation et qui doit intégrer de nouveaux joueurs.»

Super League. Le Servette FC a trouvé son nouvel entraîneur

Super LeagueLe Servette FC a trouvé son nouvel entraîneur

Après avoir dirigé deux séances, il se réjouit «des sourires aperçus pendant l'entraînement». Le Français souligne que «le match nul de dimanche (réd: 1-1 face à Grasshopper en Super League) a fait du bien. Le fait d'être mené et de revenir au score est très positif».

Il est prêt à prendre des choix, comme sur la question des gardiens, où il annonce «qu'une hiérarchie sera mise en place». Gourvennec évacue également l'idée que Servette n'est qu'un tremplin pour entraîner en Bundesliga: «dès le moment où je relève le défi Servette, je ne pense plus à autre chose».

Pour un jeu «pétillant et explosif»

Afin de poser ses marques et de redonner confiance à une équipe en manque de repères, Jocelyn Gourvennec veut transmettre la flamme de l'ancien joueur qu'il est. «En tant qu'ex-numéro 10, j'ai à coeur de créer le jeu que j'aurais voulu produire sur le terrain», a-t-il affirmé. «Le foot de possession a ses vertus, mais il faut aussi avoir des capacités d'explosivité.»

Super League. Coup de génie ou recrutement désespéré ? Servette mise sur un Français

Super LeagueCoup de génie ou recrutement désespéré ? Servette mise sur un Français

Ainsi, il assume vouloir présenter «un jeu pétillant et créatif», pour l'instant plombé par un effectif marqué par quelques blessures (Rouiller, Antunes et Mraz notamment) qui empêche le nouveau coach grenat d'être en pleine possession de ses moyens.

Jocelyn Gourvennec n'a désormais que très peu de temps avant le match retour du 3e tour qualificatif de l'Europa League jeudi à Utrecht. Le Servette FC est en très mauvaise posture après avoir perdu l'aller 3-1 à domicile. Les Grenat enchaîneront ensuite avec le premier tour de la Coupe de Suisse face au Dardania Lausanne dimanche à Chavannes-près-Renens.

Europa League. Servette en crise : les Grenat essuient un quatrième revers consécutif

Europa LeagueServette en crise : les Grenat essuient un quatrième revers consécutif

Les plus lus

Stupeur au large de Vevey : un avion de tourisme coule au fond du lac Léman !
L’Europe suffoque: l’alerte de forte chaleur prolongée en Suisse
«Jamais vu quelque chose de comparable» - Ils découvrent «l'œil de Sauron»
Un expert tire la sonnette d'alarme: «Des gens vont mourir»
Un rêve synonyme aussi de revers pour Gad Elmaleh !