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Super League Portmann prend les rênes d'un FC Lucerne en quête de renouveau

ATS

18.5.2026 - 17:41

Jörg «Udo» Portmann est le nouvel entraîneur de Lucerne, a annoncé l'équipe de Super League lundi.

Keystone-SDA

18.05.2026, 17:41

18.05.2026, 18:40

L'ancien entraîneur des M17 de Lucerne succède à Mario Frick, non-reconduit après quatre ans et demi sur le banc.

Portmann a signé un contrat courant jusqu'à l'été 2029, a précisé le club dans un communiqué. Il s'agit de son premier contrat auprès d'une équipe professionnelle.

En parallèle de son activité d'enseignant, il a entraîné plusieurs équipes au niveau amateur, participant à la promotion de Cham en Promotion League en 2015. Le technicien de 49 ans a rejoint le FCL en 2020, et a eu l'occasion d'entraîner différentes équipes du mouvement junior.

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«Udo Portmann apporte avec lui quelque dix-huit années d'expérience en tant que coach», a souligné le directeur sportif Remo Meyer, cité dans le communiqué. «Durant les six années qu'il a passées au club, nous avons pu observer son développement constant. Il possède une personnalité ambitieuse et authentique qui a convaincu», a poursuivi Meyer.

De son côté, le natif de Lucerne «souhaite développer un jeu performant et attractif». Son prédécesseur Frick a conclu samedi sa dernière saison avec la formation de Suisse centrale sur une 7e place.

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