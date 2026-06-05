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Super League Le FC Bâle mise sur le retour de Jonas Omlin

ATS

5.6.2026 - 17:13

Jonas Omlin est de retour au FC Bâle
Jonas Omlin est de retour au FC Bâle
ATS

Jonas Omlin est de retour au FC Bâle, a annoncé vendredi le club rhénan. Le gardien, qui évoluait récemment en Bundesliga, a signé un contrat portant jusqu'en 2029.

,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

05.06.2026, 17:13

05.06.2026, 18:11

Pour Jonas Omlin (32 ans), ce deuxième passage à Bâle équivaut à un nouveau départ tant espéré, après une période en Allemagne marquée par de nombreuses blessures et une carrière qui s'en est trouvée freinée.

Omlin avait rejoint le FC Bâle pour la première fois il y a huit ans. Après deux saisons, il était parti en France pour rejoindre Montpellier, où il a joué pendant deux saisons et demie. Au cours de l'hiver de la saison 2022/23, il a été transféré au Borussia Mönchengladbach.

Après seulement une demi-saison et une deuxième partie de saison convaincante, l'Obwaldien a été promu capitaine à Mönchengladbach, avant que la malchance ne s'abatte sur lui sous forme de blessures. A partir de septembre 2023, il n'a plus disputé que 18 matches toutes compétitions confondues pour le club.

En janvier dernier, Jonas Omlin a rejoint sous forme de prêt Leverkusen, concurrent de Mönchengladbach en Bundesliga. Mais il n'y a jamais dépassé le statut de gardien remplaçant.

Bundesliga. Jonas Omlin change de club pour rebondir

BundesligaJonas Omlin change de club pour rebondir

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