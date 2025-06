Grasshopper a un nouvel entraîneur, l'Autrichien Gerald Scheiblehner. L'homme de 48 ans, qui vient de Blau-Weiss Linz, a signé pour deux saisons.

Keystone-SDA ATS

Après le départ de Tomas Oral le week-end dernier, les responsables de GC autour du directeur sportif Alain Sutter ont rapidement trouvé un successeur. Scheiblehner a pu quitter Blau-Weiss Linz pour l'étranger grâce à une indemnité de transfert fixée dans son contrat. Dimanche soir, il a fait valoir cette option.

«Nous avons vécu des moments inoubliables ensemble. Nous regrettons beaucoup son départ, même si nous comprenons bien sûr son grand rêve de travailler à l'étranger en tant que coach», a déclaré le CEO de Linz Christoph Peschek en exprimant son estime pour Scheiblehner.

Au cours des quatre dernières années, ce dernier avait réussi à faire monter l'équipe dans la plus haute division du pays et à accéder au groupe de championnat des six meilleures équipes la saison dernière.

A Zurich, Scheiblehner doit mettre en œuvre la «nouvelle orientation sportive» annoncée par Sutter, après deux participations au barrage. L'entraînement de GC pour la nouvelle année commence jeudi.