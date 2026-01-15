La direction de St-Gall prolonge prématurément sa collaboration avec l'entraîneur Enrico Maassen. Le nouveau contrat qui l'Allemand au club de Suisse orientale est désormais valable jusqu'à l'été 2028.

La direction de St-Gall prolonge prématurément sa collaboration avec Enrico Maassen. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le nouvel accord équivaut à une prolongation d'un an du contrat. Successeur de Peter Zeidler, Maassen, 41 ans, travaille à St-Gall depuis l'été dernier.

Les Brodeurs occupent la deuxième place du classement de Super League à trois points de Thoune. Pour la reprise du championnat samedi, son premier adversaire sera Winterthour, lanterne rouge du classement.