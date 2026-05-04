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«Une humiliation» L'esprit d'équipe de Thoune fait passer les autres pour des nuls

ATS

4.5.2026 - 14:16

Selon la presse alémanique, le FC Thoune a prouvé que le travail d'équipe – l'essence même du football – mène au succès. Le titre de champion remporté par le promu est en outre une humiliation pour toutes les autres équipes et un camouflet pour la ligue.

Thoune fête son titre avec ses supporters sur la place de la mairie

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Des milliers de fans sont venus dimanche soir faire la fête avec le FC Thoune, qui a remporté un titre national historique.

04.05.2026

Keystone-SDA

04.05.2026, 14:16

Dans leurs éditoriaux de lundi, les journaux s'accordent sur l'importance du titre de champion remporté par les Bernois de l'Oberland. La «Neue Zürcher Zeitung» parle d’un «succès important dans l’histoire du sport» qui susciterait davantage d’intérêt à l’échelle internationale s’il ne s’était pas déroulé dans la petite Super League. Selon CH Media, le titre remporté par Thoune mérite «plus de reconnaissance que tous les précédents depuis la création de la Super League en 2003».

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C'est un conte de fées, mais pas un miracle, écrivent les journaux de CH Media. Ce titre de champion est le résultat d’un «bon travail. D’un très bon travail. Point.» Y auraient contribué le directeur sportif Dominik Albrecht, grâce à une politique de rerutement cohérente, et l’entraîneur Mauro Lustrinelli, grâce à un style de jeu mis en place «qui révèle ce que son équipe sait faire et masque ce qu’elle ne sait pas faire». A cela s’ajoute l’esprit d’équipe.

Mauro Lustrinelli : «On a fait quelque chose qui sera gravé longtemps»

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L'entraîneur tessinois évoque avec émotions le titre de champion de Suisse, conquis avec le FC Thoune. Un sacre qui a une retombée même au delà des frontières helvétiques.

03.05.2026

D'autres médias l'ont également souligné. «Le FC Thoune forme une unité; cela peut sembler extrêmement banal, mais c'est ce qui le distingue – entre autres – de ses adversaires», écrivent les journaux de Tamedia. L’histoire du club montre ce qui compte vraiment dans ce sport d’équipe, devenu depuis longtemps un business qui brasse des milliards. Cette équipe est la «preuve réconfortante» que «même en 2026, il ne suffit pas de jeter un coup d’œil à la valeur marchande de l’effectif pour prédire le classement».

«Humiliation»

Grâce aux «vertus fondamentales du football», les Bernois ont bouleversé toute la ligue, écrit «Blick». «Emmenés par l’entraîneur Mauro Lustrinelli et le président Andres Gerber, qui ne se sont jamais laissés déstabiliser, même au plus haut des sommets, sont toujours restés les pieds sur terre et ont rêvé en silence d’un grand coup.» Pour eux, «Blick» estime que rien de moins qu’une statue devant le stade ne serait approprié.

Andres Gerber : «Il n'y a presque rien qui est impossible»

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La réaction du président du FC Thoune, tout heureux après le titre de champion de Suisse ! «C'est l'un des plus beau jour de ma vie», affirme l'ancien joueur oberlandais.

03.05.2026

Mais pour la presse, le titre de champion de Thoune montre aussi ce qui manque aux autres équipes. Ainsi, le commentaire de CH Media est intitulé «Une humiliation pour tous les autres». Cela ne vaut pas seulement pour les géants de la ligue, YB et le FC Bâle, écrit le groupe de presse.

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Toutes les équipes ont ainsi entamé la saison avec une valeur marchande plus élevée et bien plus d’expérience en Super League. «Blick» interprète le titre de champion de Thoune comme «un signe alarmant pour la ligue et un constat accablant pour les dirigeants sportifs des clubs soi-disant grands».

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Réaction du milieu de terrain après l'officialisation du titre de champion de Suisse pour le FC Thoune. Après deux saison compliquées, ce sacre à une certaine saveur pour le Genevois.

03.05.2026

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