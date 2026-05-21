  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Barrage SL/DCL L'heure de vérité entre Grasshopper et Aarau

ATS

21.5.2026 - 04:01

Match de tous les dangers d'un côté et de tous les espoirs de l'autre jeudi au Letzigrund jeudi à l'occasion du barrage retour de promotion/relégation Super League/Challenge League entre GC et Aarau.

Le match aller (0-0) avait été très disputé au Brügglifeld.
Le match aller (0-0) avait été très disputé au Brügglifeld.
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.05.2026, 04:01

21.05.2026, 07:57

Grasshopper, qui a obtenu le nul (0-0) à l'aller, devra s'imposer pour conserver sa place en Super League, dans un contexte tendu entre supporters frustrés et exigeants et propriétaire américain désabusé.

Barrage SL/DCL. Nul à l'aller : GC et Aarau joueront leur destin au retour

Barrage SL/DCLNul à l'aller : GC et Aarau joueront leur destin au retour

Les Zurichois se souviennent que l'an passé, ils avaient triomphé d'Aarau dans ces mêmes barrages, sauvant in extremis leur place mais sans pouvoir échapper à une saison 2025/26 qui restera quoi qu'il arrive extrêmement décevante. En 2024, Le «Rekordmeister» (27 titres) avait eu raison en barrage de Thoune. Pour ce troisième duel d'affilée face au 2e de Challenge League, Grasshopper a confié son destin entre les mains de l'ex-coach de Lausanne Peter Zeidler.

La partie s'annonce indécise. Aarau a fait jeu égal à l'aller et pourra compter sur ses nombreux et fidèles supporters qui feront le déplacement. Les Argoviens voudront effacer la frustration née du nul concédé contre Yverdon lors de la dernière journée de Challenge League, qui a permis à Vaduz de les devancer in extremis dans la course à la promotion directe. Ils devront aussi briser le signe indien, le club restant sur trois échecs consécutifs en barrage.

Challenge League. Vaduz retrouve la Super League cinq ans après

Challenge LeagueVaduz retrouve la Super League cinq ans après

Aarau – GC 0-0

Aarau – GC 0-0

Barrage Match aller | Super League | Challenge League | Saison 25/26

18.05.2026

Les plus lus

Un buffle «sosie» de Donald Trump devient une star nationale
Des boutiques cambriolées chaque jeudi : une série de vols secoue Genève
Un avocat réclame 8,2 millions d'euros pour une victime française
Johan Manzambi et Freiburg foudroyés par la magie d’Unai Emery !
«C'est incroyable» - Une première pour Théo, le record pour Leo