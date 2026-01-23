  1. Clients Privés
Super League «Il faut continuer» - L'optimisme est de mise à Lugano

ATS

23.1.2026 - 11:48

L'optimisme est de mise à Lugano. Les bianconeri vont bientôt évoluer dans un nouveau stade, et l'équipe a retrouvé les premières places du classement après un début de saison raté.

L'optimisme est de mise au FC Lugano.
L'optimisme est de mise au FC Lugano.
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.01.2026, 11:48

Les Tessinois, qui évoluent depuis 75 ans dans le vénérable Cornaredo, quitteront l'enceinte ce printemps. Dès la saison prochaine, ils disposeront d'un nouvel écrin, l'AIL Arena: ce stade ultra moderne aura une capacité d'un peu plus de 8000 places.

Il devra servir d'inspiration pour les jeunes et constituer un argument de poids au moment de négocier des transferts. Mais surtout, l'objectif est de rallumer l'intérêt autour du club.

Qualifs Mondial 2027. Les Suissesses inaugureront le nouveau stade de Lugano

Qualifs Mondial 2027Les Suissesses inaugureront le nouveau stade de Lugano

Les affluences modestes constituent un sujet récurrent à Lugano depuis des années. La ville, qui compte 64'000 habitants, est la neuvième plus grande du pays, mais elle figure régulièrement en queue de la statistique des spectateurs. Pourtant, durant les sept dernières saisons, le club n'a pas quitté le top 5 de la Super League. Et lors du championnat en cours, personne n'a accumulé plus de points à domicile que les Tessinois.

Gros investissements

Les dirigeants veulent doubler la moyenne de spectateurs pour s'approcher des 7000. Le propriétaire Joe Mansueto a massivement investi dans le nouveau stade, injectant 20 millions de francs de sa poche. L'entrepreneur américain n'est pas le propriétaire du stade, qui appartient à la ville. Le club va juste le louer.

Lugano espère parvenir à jouer les premiers rôles pour longtemps. Ce n'est pas un secret: les bianconeri rêvent d'un quatrième titre de champion qu'ils attendent depuis... 1949. Les moyens financiers et un cadre solide sont là, et le nouveau stade doit susciter une euphorie qui peut permettre à l'équipe d'arriver au sommet.

Sur une bonne tendance

Mais même cette saison déjà, le titre ne semble pas inatteignable. Les dominateurs habituels, Young Boys et Bâle, sont loin de briller. Les bianconeri comptent sept points de retard sur le leader Thoune, dont le programme des prochains matches est plus ardu que celui des Luganais.

Les hommes de Mattia Croci-Torti sont invaincus depuis six rencontres, et ils ont gagné quatre fois de suite dont un 5-2 à Lucerne pour la reprise. «Nous sommes sur une bonne tendance, il faut continuer», a résumé l'entraîneur âgé de 43 ans, en poste depuis septembre 2021.

Super League. Lugano débute 2026 comme il avait fini 2025 en écrasant Lucerne

Super LeagueLugano débute 2026 comme il avait fini 2025 en écrasant Lucerne

Sa place a semblé ne tenir qu'à un fil au début de l'automne, alors que l'équipe ne tournait pas. Elle avait été sortie de la Coupe par Cham (Promotion League) et était avant-dernière du championnat. Mais les dirigeants ont continué de lui faire confiance, et cela a payé.

Lucerne – Lugano 2-5

Lucerne – Lugano 2-5

Super League | 20ème journée | Saison 25/26

17.01.2026

