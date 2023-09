La Swiss Football League s'est engagée depuis des années au niveau européen pour augmenter les versements de solidarité aux clubs, qui ne participent pas aux phases de groupes des compétitions européennes.

Bonne nouvelle pour les clubs suisses non-européens (photo d’illustration). Keystone

Les efforts ont payé puisque l'UEFA a décidé d'augmenter la part des attributions de 4 à 7 % des recettes totales brutes des compétitions interclubs pour le prochain cycle 2024-2027.

En chiffres absolus, la décision de l'UEFA signifie qu'à partir de la prochaine saison (2024/25), un montant total de 308 millions d’euros, au lieu des 175 millions d'euros actuels, sera désormais réparti – en fonction des recettes de l'UEFA – aux clubs ne participant pas à une phase de groupes de l'UEFA.

Cette augmentation significative des versements de solidarité renforcera la compétitivité de tous les clubs en Europe et leur permettra d'investir encore plus intensément dans la promotion des jeunes et des talents. Parallèlement, elle aide les ligues nationales à apporter un soutien économique supplémentaire aux clubs et à renforcer ainsi l'équilibre de leurs championnats, explique la SFL dans un communiqué.

ATS